Andeks palumise kunst | Kuidas vabandada nii, et sinu partner sooviks sulle tõeliselt andestada?

1. Kahetsuse väljendamine

„Palun andeks“ või „mul on kahju“ sobivad küll selle keele esimesteks sõnadeks, kuid sa pead ütlema ka seda, mille pärast sul kahju on. Üksikult lausutud „palun andeks“ või „mul on kahju“ on liiga üldised. Näiteks võiksid öelda: „Anna andeks, et ma tund aega hiljem koju jõudsin. Ma tean, et sa ootasid mind, et saaksime koos kinno minna. Ma saan aru, et oleme nüüdseks pool tundi juba kaotanud ja arvatavasti sa ei taha enam kuhugi minna. Mul on piinlik, et ma õigel ajal kella ei vaadanud. Sattusin töö juures liiga suurde hoogu. Mul pole süüdistada kedagi peale enda. Saan aru, et olen sind kõvasti alt vedanud.“

Kui oled kaotanud enesevalitsuse ja järsult rääkinud, võiksid öelda midagi sellist: „Anna andeks, et ma endast välja läksin ja häält tõstsin. Tean, et ma käitusin väga jämedalt ja haavasin sind sügavalt. Ükski mees ei tohiks naisega kunagi sel moel rääkida. Ma tunnen et olen sind alandanud. Võin vaid ette kujutada, kui valus mul oleks, kui sina minuga niimoodi räägiksid. Sul on kahtlemata väga valus ja mul on väga kahju, et ma sulle haiget tegin.“

Selline vabandus räägib emotsionaalset keelt ja otsib võimalust väljendada sinu emotsionaalset valu, mida tunned, kuna sinu sõnad või käitumine tegid teisele kõvasti haiget. Kui haigetsaanu vabanduse keel on just seda laadi, siis ta tahab teada, kas ka sina mõistad, kui rängalt sinu käitumine teda haavas. Kõik napisõnalised vabandused näivad seda keelt kõnelevatele inimestele õõnsad.

2. Vastutuse tunnistamine

Seda sorti vabandused algavad sõnadega „ma tegin valesti“ ja jätkuvad selgitusega, mille poolest oli sinu käitumine väär. Näiteks: „Ma tegin valesti, et jätsin õhtupooliku planeerimata ega jõudnud seetõttu õigel ajal koju. Ma tean, et pidime täna õhtul välja minema, aga ma ei mõelnud korralikult läbi, mis kell peaksin koju jõudma, et saaksime õigel ajal välja minna. See oli minu viga ja ma eksisin. Ma ei süüdista mingeid asjaolusid või kedagi teist.“