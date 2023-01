Need on põhjused, millest võib olla tingitud sinu pidev väsimustunne

Arstid otsivad tavaliselt tõsiste haiguste sümptomeid, et need haigused välistada. Kui patsient mainib, et tal on unega probleeme, siis suure tõenäosusega lõpeb visiit unerohu retsepti väljakirjutamisega. Kui patsient magab piisaval arvul tunde, aga ärkab väsinuna või on kogu aeg väsinud, siis võib arst kirjutada talle antidepressandid. Mõnedes riikides on ametlik seisukoht, et krooniline väsimus on psühhosomaatiline ehk, teisisõnu, „puhtalt peas kinni“.

Väsimuse korral turgutavad inimesed ennast sageli energiajoogiga või ostavad ühe Venti Caramel Macchiato (see on 20-untsine Starbucksi kohvijook, mis sisaldab 10 teelusikatäit suhkrut.) Need võtted pakuvad küll korraks leevendust, aga hiljem on inimene veel rohkem kurnatud.

Unerohtude ja depressiooniravimite tarvitamisel võivad ilmneda väga tõsised kõrvaltoimed, pealegi ei lahenda need ravimid küsimust, miks inimene ei maga või on väsinud. Kroonilise väsimuse sündroom (KVS) on reaalne füüsiline häire ning vähemalt üks psühhiaatriaajakiri on seda viimaks tunnistanud.

KVSi ravi on arstide jaoks paras pähkel ja seda mitte üksnes vastava väljaõppe puudumise tõttu, vaid ka sellepärast, et haigekassa ja tervisekindlustus ei kompenseeri kõiki nende keerukate juhtumite lahendamiseks kuluvaid ressursse. Funktsionaalse meditsiini arstid suudavad KVSiga suurema tõenäosusega tõhusalt tegeleda, sest nad on harjunud mõtlema, et vähemalt osa pealtnäha mõistatusliku probleemi lahendusest võib peituda hormoonides (sealhulgas kilpnäärme hormoonides) ning soolestiku, rakkude ja mitokondrite tervises.

Kuidas probiootikumid aitavad?

KVSi puhul, nagu ka kõigi teiste haigusseisundite puhul, millega olen kokku puutunud, on patsientide soolebakterite koosseis osutunud hoopis teistsuguseks kui tervetel inimestel. Leidub teisigi tähtsaid seoseid.

• Lekkiva soole ravi järel muutuvad patsiendid reipamaks – ka siis, kui nende põhikaebus on olnud KVS.