Vasta küsimustele ja saa teada, kas sa oled vaimse vägivalla ohver

Juba sõna „vägivald“ ise sisaldab häbi elementi – meie kultuuriruumis on igasuguse vägivalla ohvrite häbimärgistamine tavaline ning igal sammul antakse neile märku, et nad on nõrgad, sest ei astu vägivallale vastu. Kuid vägivalla ohvriks sattumises pole midagi häbiväärset – ning kahjuks on emotsionaalne vägivald väga levinud. Emotsionaalne vägivald on palju levinum kui füüsiline vägivald kõigis ühiskonnakihtides sõltumata inimeste sissetulekust, nahavärvist või usutunnistusest. Raske on määratleda, kui palju mehi ja naisi maailmas emotsionaalse vägivalla all kannatab, aga me teame, et see number on astronoomiliselt suur.

Paljud inimesed, kes kooselus emotsionaalset vägivalda kogevad, püüavad end veenda selles, et neil on partneriga lihtsalt raske aeg parasjagu või nad toovad vabanduseks partneri suure stressikoorma. Või nad üritavad end veenda selles, et „pole hullu midagi“. Kuigi nad võib-olla kannatavad mitmete emotsionaalse vägivalla poolt tekitatud tagajärgede käes – näiteks depressioon, motivatsioonipuudus, segadus, keskendumisraskused või suutmatus otsuseid langetada, madal enesehinnang, väärtusetuse ja läbikukkumise tunne – nad ei seosta neid sümptome sellega, kuidas partner neid kohtleb.

On ka neid, kes ei taha tunnistada, et kannatavad emotsionaalse vägivalla all, sest sel juhul peaks nad tõdema, et nende suhe on muutunud destruktiivseks ning nad peaks tunnistama valusat tõde, kuidas partner nendesse suhtub. Paljude jaoks tähendaks emotsionaalse vägivalla tunnistamine seda, et nad peavad midagi ette võtma – minema individuaal- või paariteraapiasse või isegi suhte lõpetama. Need sammud võivad väga hirmutavad olla.

Et kindlaks teha, kas sa koged emotsionaalset vägivalda, vasta järgnevatele küsimustele võimalikult ausalt.

• Kas sul on tunne, et sinu sõna teie suhtlemises ei maksa? Et sa oled ebaoluline?

• Kas sa tunned end partnerina läbikukkununa, kuigi sa väga püüad oma kaasale meele järele olla või „asju õigesti teha“?