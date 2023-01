Soome loomakaitsjad avalikustasid šokeerivad kaadrid karusloomafarmidest

Loomakaitseorganisatsioonid Oikeutta eläimille ja Humane Society International Europe avalikustasid kaadrid, kus on näha, millistes tingimustest loomad karusloomafarmides elavad: paistes ja haiged silmas, vigastatud sabad, deformeerunud jalad. Kaadrid näitavad ka rebasepoegi, kes söövad oma surnud õdesid-vendasid, ja rebaseid, kellel on selektiivse aretuse tagajärjel tekkinud tohutud nahavoldid, et maksimeerida karusnaha kogust ühe looma kohta.