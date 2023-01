Saavuta emotsionaalne tasakaal läbi teadliku unenägemise

Sinu unenäod aitavad sul reguleerida oma emotsioone ilma sinu teadliku jõupingutuseta. Dr Cartwrighti teaduslik uurimus rõhutab selle tähtsust ja kasulikkust: ühe öö jooksul näeb suurem osa meist erinevat tüüpi unenägusid, mis vähendavad öö edenedes meie emotsionaalset intensiivsust. Sageli tunneme end üles ärgates paremini kui magama minnes. Unenäod aitavad meil öö jooksul oma emotsioonidega tegeleda, vähendada nende intensiivsust ja muuta need mälestusteks. (Õnneks juhtub ka see igal öösel, olenemata sellest, kas me järgmisel päeval mäletame oma unenägusid või mitte!)

Tavalised kogemused, see tähendab mittetraumaatilised kogemused ja nendega seotud emotsioonid, avaldavad samuti meie unenägudele mõju. Seda on tõestatud ka paljudes teadusuuringutes, eriti tooksin esile doktor Rosalinda D. Cartwrighti töö. Meenuta, kui palju kordi sa oled päeva jooksul kogetud emotsionaalselt laetud sündmusi (positiivselt või negatiivselt) näinud samal öösel või nädalal unes.

Emotsionaalse tasakaalu saavutamine vajab sageli lahtilaskmist. Loobumist senisest asjadega tegelemise viisist. Vabanemist üleliigsena kogunenust; jõudmist teatud katarsiseni. Kui seda teeme, võime jõuda punkti, kus algab transformatsioon. Ehk et siis, kui see emotsioon (mis peidab end päästiku taga, olles seotud mõne kogemuse, inimese või minevikuga) on täielikult teadvustatud, läbi tunnetatud, sellele vastu astutud ja seejärel vabastatud. Me näeme seda selgelt tõusulainete unenägudes.

Niisiis, kui sa oled emotsionaalselt suletud või juhivad kõike su tunded, siis on tegemist tasakaalu puudumisega. Mitte et sa ei tohiks tunda seda, mida tunned. Tegelikult on vastupidi. Tunne oma tundeid, aga tea, et need on ajutised ja väljenduvad voolavalt muutudes.

Praktiline harjutus: emotsionaalse vabanemise arendamine

Kui tunned, et oled kinni jäänud ega suuda ületada emotsionaalset tõket, võid kasutada selguse saavutamiseks unenäo inkubatsiooni. Tegelikult võid sa kasutada unenäo inkubatsiooni mis tahes probleemi puhul. See toimib, kuna und nähes puudub meil ego vastupanu ja see teeb selguse saamise kergemaks.

Ma olen näinud lugematul hulgal inimesi, kes on saanud inkubeeritud unenägude kaudu selguse oma korduvate käitumismustrite, enesesabotaaži, hirmude, perekonnaprobleemide jms kohta. See annab võimaluse palju lihtsamalt tegeleda nende teemadega ärkvelolekus ning liikuda rõõmu ja suurema isikliku heaolu poole.

Lihtsalt öeldes on unenäo inkubatsioon meetod, millega sa visualiseerid unenäokogemust, mida sa soovid, enne voodisseminekut. Põhimõtteliselt käivitad sa oma unenäo(d) enne magamajäämist. Unenäo inkubatsioon on efektiivne visualiseerimistehnika, sest see aitab sul oma tähelepanu keskendada ning tänu sellele saada loovaid lahendusi mis tahes probleemidele.

Selleks, et oma tavalisi unenägusid inkubeerida, tuleb sul enne magamajäämist luua taotlus, et soovid saada juhatust ja selgust. Näiteks võid sa enne magmajäämist mõttes korrata: „Ma näen unes seda, mis on mu eluülesanne. Kui olen selle juhatuse saanud, siis ärkan kohe üles.“

Enne voodisseminekut tasakaalusta oma energia ja kui oled valmis, keskendu taotlusele. Kui tunned, et hakkad magama jääma, hoia mõte endiselt taotlusel. Kui kerkivad häirivad mõtted, siis lihtsalt vaatle neid ja korda jälle oma taotlust. Ütle mõttes seda ikka ja jälle, kuni jääd magama. Võib-olla tuleb sul seda harjutust teha mitmel järjestikusel õhtul. Püsi selle harjutuse juures, isegi kui sa ei saavuta kohe tulemust.

Trikk on siin selles, et väga hoolikas tuleb olla sõnade suhtes, mida sa valid. Ka ma ise olen kogenud, et unenäo-olekus on meie sõnadel veelgi rohkem võimu kui ärkvelolekuelus, niisiis on seda enam tähtis neid targalt valida.

Kui mina mingitesse emotsioonidesse kinni jään, siis ütlen: „Energia, mis loob mu unenägusid, palun näita mulle selle kurbuse põhjust.“ Ja seejärel näen unes vastavat pilti, mis näitab mulle, millest ma oma ärkvelolekuelus puudust tunnen, või näen üldisemalt, millest pean lahti laskma. Mõnikord on see abstraktne, aga teinekord kuulen ma häält, mis räägib minuga ja selgitab mulle, mida mul on vaja teada.

Ma olen kogenud, et rasked emotsioonid kerkivad üles sageli piltidena (või isegi värvidena) ning kannavad mulle vajalikke sõnumeid. Ma pole kunagi unes näinud üht ja sama toimumispaika kaks korda, välja arvatud siis, kui olen aktiivselt hakanud mõjutama unenäomaastikku teadliku unenägemise kaudu.

Sinul võib see protsess olla täiesti teistsugune. Usalda oma unenäo inkubatsiooniprotsessi. Ja kui sa inkubeerid oma unenägu juhatuse saamiseks, ent ei saa mõistlikku vastust või üldse mingit vastust, siis keskendu enda tervendamisele ärkvelolekuelus ning proovi uuesti, kui tunned, et oled selleks valmis.

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Athena Lazi raamatust „Sinu unenägude alkeemia“.