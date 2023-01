Šotimaa pealinn Edinburgh astus suure sammu adresseerimaks toidusüsteemi mõju keskkonnale. Aga Tallinn?

Edinburghi 548 000 elaniku tarbimisharjumustest tekkinud kasvuhoonegaasid on 12% seotud liha ja kala tarbimisega. Sanne Org, projekti „Kahvliga kliimamuutuste vastu“ juht Loomuses avaldas lootust, et initsiatiiviga liitumine vähendab Edinburghi kasvuhoonegaaside jalajälge tunduvalt. „Tallinnas elab 452 000 elanikku ning Tallinn on Euroopa roheline pealinn praegu, aastal 2023. Ka Tallinnal on võimalus allkirjastada Plant Based Treaty kokkulepe, et kiirendada muutumist keskkonna- ja inimesesõbralikumaks. Nii oleks võimalik veelgi enam välja teenida rohelise pealinna tiitel ning astuda konkreetne samm näitamaks, et Tallinn ei kavatse pead liiva alla peita,“ julgustas Org.



Plant Based Treaty allkirjastamisega tunnistab Edinburgh, et praegused toidusüsteemid on ühed peamised kliimakriisi põhjused ning täistaimse toitumise poole liikumine vähendab silmnähtavalt kasvuhoonegaaside õhku paiskamist. Samuti avaldab Edinburghi Linnavolikogu toetust sellele, et Plant Based Treaty kaasataks ülemaailmsel tasandil Pariisi kliimakokkuleppesse partnerina. Plant Based Treaty avalik toetamine ei pane Edinburghile seaduslikke kohustusi ega kanna endas riske, kuid aitab tõsta teadlikkust kliima eriolukorrast.



Toit puudutab kõiki inimesi, seetõttu on Plant Based Treaty eesmärk juhtida tähelepanu tänapäeva toidusüsteemi põhjustatud keskkonnakahjudele. Loomaliha- ja piimatooted ning ka paljud teised loomse päritoluga toidud on märkimisväärsete kasvuhoonegaaside heitkoguste, samuti reostuse, bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ning maa- ja vee reostuse allikaks.