Näotuvastus aitab tuvastada teistest kuritegelikemaid rotte

Enamasti pole harjutud neile tähelepanu pöörama. Natukenegi tähelepanelikumalt ringi vaadates asuvad arvukad näited keset igapäevast elu. Vahest suurim „nähtamatu elevant“ on pelgalt asjaolu, et me ei ela nii nagu vanasti. Seejuures polnud muutuse taga ühtegi konkreetset sündmust ega soovi, seda ei põhjustanud otseselt ükski kindel isik ega kuulutanud ainuski loosung või pühakiri.

Vahest liigagi lihtne näide on transistoride valmistaja soov toodet arendada ja koondada neid elektroonilisi ventiile mitu tükki kokku. USA tehnoloogiaettevõte Texas Instruments'i elektroonikainsener Jack Kilby valmistas esimese taolise mikrokiibi 1958. aastal. Tal puudus suurem strateegiline eesmärk ja ta osanud arvata, et maailmas sellest eriti palju muutuks. Paljudes paraegustes taskutes on umbes kaheksa miljardi transistoriga telefonid. Need pole kaasas huvist transistoride vastu, sest need kedagi ei huvita. Ainus huvi on see, mida kõike nende abil saab teha.