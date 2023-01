NÄDALA TAROSKOOP 23.- 29.1 | Kõik ei ole nii nagu pealtnäha paistab

Nädala energiaid esindavad karikate rüütel ja mõõkade seitse. Nüüd on oodata nii häid uudiseid, kui ka olukordi, mis ei ole lihtsad ja selged, kuid millest pead ometi suutma läbi minna. Usalda alati oma sisetunnet, ära ilusta enda jaoks asju ega suru alla oma tundeid, et midagi paremini talutavaks teha. Selleks, et liikuda edasi just sellel teel, mis on sinu jaoks õige, pead sa julgema ennast usaldada. Vahel tuleb teha ka ümbritsevate jaoks ootamatuid ja ebapopulaarseid valikuid, kui tunned, et see on sinu jaoks õige.

Armastuse ja suhete osas tasub sel nädalal olla tähelepanelik. Kõik ole nii nagu näib. Kui sulle tundub mõni asi liiga ilus või hea, et olla tõsi, siis usalda oma intuitsiooni ja kontrolli enne tausta, kui midagi või kedagi kogu südamest usud.

Tööalaselt saad mõne hea võimaluse, mis aitab sul oma majanduslikku olukorda parandada. Riskantseid ettevõtmisi väldi, sest isegi kui tundub, et sealt võib tulla suur kasu, siis enamasti ei osutu see tõeks. Hea aeg on plaanide tegemiseks ja tausta uuringuteks. Kui sul on mõni idee, mille soovid käiku lasta, siis viimistle see detailideni ja tee põhjalik eeltöö. Hea oleks mõelda ka alternatiividele, kui ei lähe nii nagu sa esmalt planeerinud oled.

Tervise osas tasub nüüd jääda hästi lihtsate ja sissetöötatud meetodide juurde. Jälgi oma toitumist ja seda, et jooksid piisavalt vett või taimeteesid. Kindlasti peaks iga päev kasvõi pool tundi aktiivselt liikuma, milleks sobib ka reibas jalutuskäik värskes õhus. Isegi siis kui tunned, et sul pole motivatsiooni, mine kodust välja loodusesse. Liigutamine parandab nii füüsilist kui vaimset tervist. Ettevaatlik tasub olla libeduse ja külmetamisega, ei tasu oma tervise võimekust üle hinnata ja ise end riskantsetesse olukordadesse panna.

NÄDALA TAROSKOOP 23.- 29.1

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)