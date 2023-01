Alanud on yin musta vee jänese aasta, mis soovitab enesesse vaadata ja olla diplomaatiline

Kui Tiigri aasta soosis väliseid muudatusi, olulisi, tihti ka riskialdis valikuid, siis jänes pöörab pilgu enda sisse. Nüüd on õige aeg vaadata ausalt enda sisse, tutvuda oma alateadvusega, usaldada intuitsiooni ja viia sisse muudatusi oma sisemaailmas. Ja ikka kõik selleks, et olla valmis looma midagi uut, võtta vastu ja suuta hakkama saada muutuvate energiatega, oludega või siis astuda nö uude ajastusse. Õppeasutustes, töökohtades muutub üha olulisemaks inimese oskus saada hakkama kiiresti muutuvate oludega. Sellist sisemist muutust oskab suunata vaid jänes, kes omab maagilist võlujõudu ja tarkust. See aasta soosib igasugust suhtlemist, diplomaatiat ning avatust. Oluline on enesega tegelemine, eneseharimine, uute kogemuste saamine, ümberõppimine.

Jänesele on omane saavutada oma eesmärgid enesekindla takti ja diplomaatia abil. Jänesega on seotud ka tervendamine ja ravimite valmistamine. Temaga on eelkõige seotud tööd, mis tegelevad inimeste eest hoolitsemisega, humaansusega. Ta väldib osavalt kokkupõrkeid ja on armastatud perekonnaliige. Jänesel on sünnipärane võime näha õige ja vale vahet.

Kuna Vesi Jänese aastat juhib Metall Draakon, siis tegemist ei ole rahuliku aastaga. Draakon sunnib Jänest barjääridele tõusma, suud liigselt pruukima, lavale esinema trügima. Kuid ka Draakon on huvitatud salapärasest, müstilisest maailmast, mis kallutab inimesi iseennast otsima ja leidma, aga ka kaotama.

Päevamärgi ehk käitumise ja saatuse looja Draakon annab teada, et õnnelik ja edukas on see, kes suudab kannatlik olla, sest targemaks saadakse kuulates, mitte rääkides. Sobiva hetke ära ootamine võib tuua palju kasu. Aga kui tegutseda liiga arglikult, võib ka juba võidetu kaotada.

Oluline on mõista missugune on hetke iseloom, kas vaikida või rääkida. Oma eesmärkide saavutamisega tasub olla pigem alalhoidlikum, rahulikum, mitte tahta tulemust kohe, vaid varuda kannatlikkust ja aega. Selline käitumine viib meid meie elu tõeliste väärtusteni.