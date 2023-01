Lapsehoroskoop: õpi oma last tundma — sodiaagimärk annab vihjeid, kelleks ta kasvab!

Sõnnist laps näib rahulik, kuid kuna teda häirib kindlusetuse tunne, ei riski ta ilma vajaduseta. Siiski on ta väga kangekaelne ning nõuab alati oma. Ta on oma vanematest enamasti järjekindlam ja reeglina ka saavutab oma nõudmise. Teda on raske endast välja viia, ärritunult ei suuda aga Sõnn kuidagi rahuneda. Tema kangekaelsus võib välja paista kui järeleandmatus ning põikpäisus. Kõik rasked küsimused on tarvis lahendada temaga lahkelt, kuid kindlalt ja ilma sundimiseta, mis vaid vihastab last.

Vaoshoitud energia võib väljuda vihasööstudena ning argessiivsusena, väga tugeva surve all isegi ootamatu palaviku ning närviatakina. Katsed teda vaos hoida ei too midagi head. Leia tema energiale parem mõistlik rakendus. Väike Jäär võib väga äge olla, sellepärast tuleb teda veenda häält tõstmata ning ärritumata. Laps elab impulsiivselt, suure tegutsemistahtega, järelikult on tal kasulik spordiga tegeleda. Mida ta ka ette ei võtaks, saavutab ta edu tänu oma tahtejõule.

Jäär on peaaegu alati liikumises, ettevõtlik ning kärsitu. Las ta teeb mõned vead, muidugi vanemate kontrolliva pilgu all. Selliselt õpib laps kiiremini, sest hoiatused temani enamasti ei jõua. Tuline temperament soodustab võistlusvaimu arengut ning tal on lihtsalt hädavajalik oma indu realiseerida.

Väikesele Jäärale meeldib alati olla esimene ning kartmatu. Ta on kaugel ettevaatlikkusest ning ettenägelikkusest. Seetõttu ei maksa teda ohtudega hirmutada, ta ei karda niikuinii, vaid õpetada tegutsema keerulistes olukordades. Ta on kindel oma jõus, valmis initsiatiivi enda kätte haarama ning vaatamata ohule pidevalt riskima.

Veemärgid (Vähk, Skorpion ja Kalad) ning Maamärgid (Sõnn, Neitsi ja Kaljukits) on vastuvõtlikumad, ettevaatlikud ning tundlikud. Kas neid on siis lihtsam vaos hoida ning kergem endast välja viia?

Tulemärgid (Jäär, Lõvi ja Ambur) ning Õhumärgid (Kaksikud, Kaalud ja Veevalajad) on aktiivsed, tarmukad ning liikuvad märgid. Kas tähendab siis see, et nad alluvad vähem võõrastele mõjutustele ning ei tunne hirmu?

Väike Vähk on äärmiselt tundlik laps, kes peidab oma hingesügavustesse kõik solvumised, samuti ka kindlusetuse. Vanemate halvad tujud mõjuvad talle raskelt — Vähike muutub morniks, ärrituvaks ning kinniseks. Lapse jaks on vajalik kaitstuse tunne, vanema heakskiit ning lähedastest inimestest tulenev kindlusetunne. Vähk peab olema kindel, et tema kodu ja perekond on ohutu paik, kus võib varju otsida ebameeldivuste eest. Laps vajab väikest urgu kodus, kõige kindlamat varjupaika, mis kuulub ainuüksi temale.

Sellisele lapsele on kasutu range distsipliini ning oma tahte pealesurumine, ta libiseb selle alt elavhõbedana minema. Tema elurõõmu pole võimalik taltsutada ega tagasi hoida. Ometi juhtub lapsega harva tõsiseid ebameeldivusi, kuna temas on sünnipärast nobedust, osavust ning tähelepanelikkust. Neid omadusi tuleks lapsele õpetada kasutama tema enese kasuks.

Kaksikutest mudilast on raske paigal hoida. Tekib mulje, et ta jookseb igas suunas korraga. Tal on elav, rahutu ning kergesti erutuv iseloom. Vaheldused ei hirmuta teda, sest ta kohaneb nendega kiiresti. Lapsel on pidev vajadus oma uudishimu rahuldada. Lisaks on ta võimeline mitut asja korraga tegema — ta on osav ning omab head koordinatsioonivõimet. Kaksiku jaoks peab olema loodud ohutu ruum liikumiseks.

Väikese Sõnni melanhoolne temperament ning lapsevanema kartused tema pärast võivad muuta ta kahtlevaks, usaldamatuks ning liiga araks ja raskepäraseks. Vanema enesekindlus aga on toeks Sõnni emotsioonidele. Kuna ta on realist ja praktik, siis omandab ta vanema juhtimise all edukalt eluks vajalikke kogemusi. Omandatut oskab ta hiljem suurepäraselt realiseerida. Talle meeldib kasutada kõige lihtsamaid, kuid kindlaid ning äraproovitud vahendeid.

Neitsi reeglina ei unusta solvanguid ega andesta neid kergesti. Et oma rahutusest üle saada, asub laps kõike hoolikalt planeerima ning varakult läbi mõtlema, seejuures tunneb ta, et ei suuda mõeldut teoks teha. Püüeldes täiuse poole, asub ta pingeliselt ning kannatlikult tööle, kuid kindlusetunnet oma jõus ei saavuta ta otsekohe, siin läheb tarvis vanemate mõistvat abi.

Neitsist laps on sajaprotsendiline realist — arutlev ning ettevaatlik. Ta suhtub juba varasest lapseeast saadik kõigesse äärmiselt tähelepanelikult. Analüütilise mõtlemisvõimega mudilane hakkab — omandanud mõningaid teadmisi — kõike kritiseerima. Vanemad on esimesed, kes seda enda nahal tunda saavad. Mitte vähem kriitiline pole laps ka enese suhtes. Ära heida oma Neitsist lapsele tema harvasid tegematajätmisi või möödapanekuid ette, ta on nendest niigi teadlik. Kui vanemad sellesse samuti oma panuse lisavad (selle asemel, et teda toetada ja julgustada), süveneb lapses otsustusvõimetus ning sisemine rahutus.

Kuna väike Lõvi on töökas, siis on talle tema saavutuste hindamisel vajalik mitte tühipaljas, vaid reaalne hinnangu andmine.

Pisike Lõvi on oma demonstratiivsusega ning sooviga iga hinna eest peaosalist mängida ere indiviid. Püüdes tähelepanu võita, võib ta lausa järelemõtlematust ilmutada. Lapsega ei peaks sellepärast riidlema ega tema uhkust riivama. Mida rohkem Lõvile peale sunnitakse teatavat käitumisliini, seda jonnakamalt ta vastu hakkab, eriti „tunnistajate“ juuresolekul — ta ei kannata lööke oma enesearmastuse pihta ning tema jaoks on väga oluline, milline näeb ta teiste silmis välja.

On tarvis tema algatusi toetada ning esile tõsta ta iseseisvust. Vähi iseloom on ohtlikult vastuoluline: ühelt poolt püüd isikliku vabaduse ja sõltumatuse poole, teisalt — soov suruda end endast tugevama isiksuse vastu.

Mudilasel on väga erk närvikava ning vanema vähimgi ebakindlus tekitab temas otsekohe tugeva sisemise rahutustunde ja kutsub esile pisarad. Emotsioonide tagasihoidmine pole probleemi lahendus — nendele on tarvis anda väljapääs. Laps vajab oma ebakindluse ületamiseks vanemate heakskiitu.

Samas on Neitsist laps oma olekult äärmiselt võluv ja see pehmendab neid kriitikanooli, mida ta sinu, kui lapsevanema, suunas teele saadab. Kui ta saavutab vanemate toel enesekindluse, kasvab temast erakordselt meeldiv, tark, humoorikas ja abivalmis noor.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Reeglina on Kaaludest lapsel rahumeelne iseloom. Ta püüab vältida ilmseid konflikte ning silub oskuslikult kõik vasturääkivused. Laps soovib kogu hingest, et kõik oleks hästi ning on kompromissi saavutamise nimel valmis ohvriteks. Ta elus valitseb suur segadus, kuna ta peab tingimata tegema valikuid. Laps ei usu eriti oma tugevusse ning võib lõputult kaua kahelda enne otsuse vastuvõtmist. Kuni ta veel üpris pisike on, peaks teda sellistest situatsioonidest säästma.

Kaalud ei armasta eriti füüsilisi koormusi. Ta võib näida muretu ja kergemeelse tuulepeana. Ometi just see kergus teeb temast meeldiva suhtleja. Temaga rääkides pole vaja häält tõsta, vaid tuleb olla vaoshoitud ja leebe.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Väike Skorpion on äärmuslik inimene, kes ei tunnista poolikuid vahendeid. Teda on raske vihale ajada, kuid veel raskem tagasi hoida. Kui see laps on midagi otsustanud, siis püüab ta kangekaelselt seda iga hinna eest teoks teha. Veenda, veel vähem hirmutada, on kasutu — Skorpion on väga sõltumatu. Ning see iseloomujoon ilmneb kas kangekaelsuses, järeleandmatuses või siis passiivses vastuhakus — igal juhul ei väldi laps võitlust.

Teda võluvad risk ning saladuslikud seiklused. Kui ta nendest ilma jätta, loob ta need endale ise ning hakkab meelsasti püstitatud barjääre ületama.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Amburist lapse suurim soov on olla vaba. Ta on uljas romantik. Tema huvi ümbritseva elu vastu on nii suur, et seda ei saa peatada mitte mingisugused keelud. Ta vihkab kitsaid raame ning üksluisus väsitab teda.