Tänulikkus oma võrratu keha eest

Mõtle oma elutähtsatele elunditele, mis pidevalt filtreerivad, puhastavad ja uuendavad kõike sinu kehas, ning mõtle, kuidas need elundid teevad oma tööd automaatselt, ilma et peaksid sellele isegi mõtlema. Ütle: „Aitäh, minu elundid, et nii laitmatult töötate!“ Mõtle oma hämmastavale immuunsüsteemile, mis näeb kõvasti vaeva, et sind tervena hoida ja tervendada. Ütle: „Aitäh, minu immuunsüsteem!“