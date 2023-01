Käes on noorkuuaeg! Pane oma soovid teele!

Noorkuu tähendab, et Kuu ja Päike kohtuvad sodiaagiringis täpselt samas punktis, seekord Veevalaja märgi 2. kraadis. See on aeg, mil Päike ja Kuu on taevas nii-öelda ühel joonel ning kuna Kuu on Päikesele väga lähedal, ei ole teda taevas näha.

Kuu loomise ajal algab uus tsükkel. See on justkui seemne maha külvamise aeg, kahel järgneval nädalal – Kuu kasvamise ajal – hakkab jõudu koguma uus taim.

On planeerimise ja soovimise aeg. Oluline on võtta aega üksi olemiseks, endasse vaatamiseks, plaanide ja soovide paika seadmiseks, täpseks sõnastamiseks ja kirja panemiseks. Sisendusjõud on tugev ning kui usaldad universumit , saad nüüd oma tegemistele tuge ja õnnistust. Sea endale sihid, mille poole liikuda järgneva kuu jooksul! See aeg oluliste muudatuste tegemiseks, oma elu ümber kujundamiseks.

Kuu loomine toimub kindla õhumärgi, talve keskmise märgi Veevalaja 2. kraadis. Veevalaja on sodiaagi kõige omapärasem, uuendusmeelne ja originaalne märk. Veevalaja märgiga seonduvad teemaks on ennekõike suhted teiste inimestega, koostöövõrgustikega, aga ka kõrgemad sihid, lootused ja unistused. Niisiis sõprussuhted ja sotsiaalvõrgustikud, kuulumine kogukonda, gruppidesse ja organisatsioonidesse, kollektiivsete eesmärkide poole püüdlemine koos mõttekaaslastega. Tegutsemine inimkonna huvides, uuenduste tegemine, tehnoloogiline areng. Veevalaja on intellektuaalne, objektiivne ja mõistuspärane, samas on selle märgiga seotud kõrged ideaalid ja julge pilguga tulevikku vaatamine. Eelkõige nende teemadega võiks seotud olla seekordsed noorkuusoovid.

Õnnelikku ja edukat uut algust!

Autor: Maria Angel, maria.angel@eestihoroskoop.ee