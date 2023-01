Ole lähisuhetes professionaal

Usun, et vähemalt pooled suhteprobleemid kaoksid niipea, kui igas suhtluses varem või hiljem ettetulevaid lahkarvamusi ja negatiivseid emotsioone ei kogutaks nagu seeni ühte korvi ega peidetaks sügavale enda sisse nagu maailma kõige väärtuslikumat aaret. Iga suhte alustala võiks olla see, et tekkivaid tundeid ei suruta alla. Jagataks enda partneriga jooksvalt nii enda rõõmsaid ja õnnestavaid kui ka mitte nii vahvaid tundmusi. See annab võimaluse nendega tegeleda kohe tekkimishetkel, mis enamasti aitab lahendada tekkinud väiksema pinge kohe ega lase sel inimese sees kasvada tõeliseks monstrumiks.

Vastasel juhul keeb varem või hiljem seesama pott niikuinii üle, aga enamasti peaaegu tuumaplahvatusega, ning sellise destruktiivse energia vallandudes võib katki minna palju, mida kumbki osapool üldse ei sooviks. Seda kõike saab lihtsasti vältida, kui tekitada endale mõnus harjumus tegeleda ükskõik millise ettetuleva väljakutsega või olulise tundega suhtes kohe selle tekkimisel. Ehk siis ikka jälle jõuame sinna, et hästi toimiva suhte vundament on omavaheline austav ja lugupidav suhtlus. Ometi tihti kogutakse tekkivaid pingeid endasse, nagu panku mitteusaldav vanamammi kogub eurosid enda sukasäärde või madratsi alla mõistmata, et panga pankrotti minemine on vähem tõenäoline kui murdvarga külastus kuuvalgel ööl. Pärast pikanäpumeest on aga ainult tühjad pihud! Murdvaras võiks suhte kontekstis tähistada ootamatult saabuvat krahhi, mille põhjustaja on just needsamad varmalt kogutud allasurutud pinged ja emotsioonid inimeses.