Manifesteerimismärkmik – teadliku inimese loov töövahend, mis aitab visioonides selgust luua

Elame ajastul, kus nii mõnigi on täheldanud, et sõna jõud ja mõtte jõud omavad täiesti uutmoodi väge ja tugevust, et kogemusteks realiseeruda füüsilisel materiaalsel tasandil. Möödunud aasta 2022 õpetas meile väga selgelt, kui vajalik on oma mõtete haldamise oskus enda isiklikus sisemises ruumis. Selleks, et mitte lasta neelata end rasketel mõttevormidel ning tulla toime igasuguste väljakutsetega meie erinevates elusektorites. Käesolev aasta 2023 aga toob meie kätte väga intensiivsed energiad, mis loovad iga inimese elu lausa võimendunud kujul.