Kuidas taas leida turvalisus olla mina ise?

Esimene samm iseendaks olemise poole on ausus. Tingimusteta ausus ennekõike iseendaga, küsides mis päriselt sinu elus toimub, mida sa tegelikult oma hinges tunned, soovid ja koged. Peale seda saab mõista, et pole vaja oma tundeid ja emotsioone karta, varjata, olematuks teha. Pigem on turvaline ja hea nendega tuttavaks saada, neile hoitud ruumis otsa vaadata, neid päriselt tundma õppida. Selliste sammude tegemisel mõistad, et ükski tunne pole tegelikult hea ega halb ning sina ise sellisena nagu sa kõiges oled, ongi hästi. See, et sa oled varem haiget saanud, raskeid kogemusi läbi teinud, keerulistesse olukordadesse sattunud, ei muuda sind valeks või kuidagi vähemaks.

Vastupidi, haavatavus on sinu tugevus. Kui julged olla päriselt aus, endale ja teistele oma lugu jagada, südamest asju teha ja tõeliselt endaks olla, siis hakkavad juhtuma imed. Peagi jõuad kohta, kus mõistad, kui vabastav ja turvaline on olla üdini aus, olla päriselt sina ise. Tegelikult ei pea me kõik ühte vormi mahtuma, sarnased olema. Elu vajab sind ja sinu ainulaadsust, unikaalsust. Elu ootab sinu imelist kogemuste pagasit, sinu ilusat hinge ja säravaid isikuomadusi. Just sinu enda lugu koos kõigi värvikate detailidega ongi põnev ja ilus. Ära peida end maailma eest ja julge eristuda! Igast sinu kogemusest saab õppida ja areneda. Sellest saab sinu kullavaramu ja võimalus teisi mõista, aidata, veelgi paremaid lahendusi luua.

Sina lood oma elu ja sul on võimalik seda ka oma soovide järgi kujundada. Kõiki olukordi ja tundeid saab muuta. Oluline on märgata, et sina ei ole sinu emotsioonid. See, et sa vahest tunned viha, kurbust, pettumust, rõõmu või kergust, ei tähenda, et sina ise seda oled. Need on vaid emotsioonid, mis tulevad ja lähevad ning mida saad õppida teadlikult märkama ja juhtima. Nii muutub sinu elu ning sa ise otsustad, kuhu läheb sinu fookus, mida lood oma ellu.