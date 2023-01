Eckhart Tolle: kui lased egol kahaneda

Automaatseks ja alateadlikuks egohüvitus-mehhanismiks on isegi niivõrd tavaline asi nagu karjudes vastuhakkamine, kui mõni autojuht liikluses sind idioodiks nimetab. Üks levinumaid egohüvitus-mehhanisme on viha, mis paisutab ego ajutiselt, ent väga jõuliselt. Kuigi egole on kõik hüvitusmehhanismid täiesti mõistetavad, on need tegelikkuses väärtalitluslikud. Kõige äärmuslikumalt väärtalitluslikeks on füüsiline vägivald ja kõrgelennuliste fantaasiate kuju võtnud enesepettused.

Lasta sobival ajal egol teadlikult kahaneda, püüdmata seda hüvitada, on võimas spirituaalne tegevus. Soovitan seda aeg-ajalt katsetada. Kui keegi sind näiteks kritiseerib, süüdistab või sõimab, siis ära vasta samaga, ära kaitse ennast – ära tee üldse midagi. Lase enesepildil kahandatuks jääda ning jälgi erksalt tunnet sügaval oma sisemuses. See tunne võib mõned sekundid olla ebamugav, justkui oleksid mõõtmetelt kokku tõmbunud. Edasi võid aga tajuda intensiivselt elavat sisemist avarustunnet. Sa pole sugugi kahanenud. Oled hoopis avardunud. Nii võid jõuda hämmastavale arusaamisele: kui tundud mingil moel kahanevat ega reageeri seejuures üldse, ei väliselt, ei sisemiselt, mõistad sa, et tegelikult pole miski kahanenud. Muutudes „vähemaks“, muutud sa enamaks. Kui sa oma vormi enam ei kaitse ega püüa seda tugevdada, lõpetad sa vormiga (mentaalse enesepildiga) samastumise. Muutudes (ego meelest) vähemaks, teed sa tegelikult läbi avardumise ning annad Olemisele võimaluse esile tulla. Tõeline jõud, see, kes sa oled vormist kõrgemal, võib siis särada läbi näiliselt nõrgenenud vormi. Seda peabki Jeesus silmas, kui ütleb: „Salga end maha“ või „Pööra teine põsk ette“.