Tõde ebatäiuslikkuse kohta

Mehed ja naised on selles mõttes sarnased, et me kõik otsime kedagi, kellel oleks ainulaadne kombinatsioon omadustest, mis eristavad teda kõigist teistest. Kui mees sellise naise avastab, pole tema pealiskaudsetel puudustel mingit tähtsust. Seda pole veel kunagi juhtunud, et mees, kes on naisest sisse võetud, mõtleks niimoodi, et vau, vot see on ideaalne naine, kui ainult ta puusad oleks veidi kitsamad ja hambad veidi otsemad, aga noh, vahet pole, otsime edasi.