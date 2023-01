NÄDALA TAROSKOOP 16.- 22.1 | Sa oled ise oma otsustega oma elu kujundaja

Tervise osas tasub nüüd üle vaadata, kuidas sa suhtud iseendasse. Kas sa oled enda suhtes hooliv ja teed seda, mis on sinu tervisele parim. Praegu tasuks toitumise osas veidi tagasihoidlikum olla, sest keha vajab puhkust ja taastumist. Pigem joo rohkem vedelikku ja söö kergesti seeditavaid toite. Kindlasti lisa menüüsse vitamiinirikkaid toite, sest hallid ilmad ja viirusteperiood lihtsalt nõuavad seda, et turgutaksid oma immuunsüsteemi.

Tööalaselt võid nüüd hakata vaikselt uusi väljakutseid otsima. Võid saada lähetuse välismaale või siis saad reisil olles mõne hea idee, mida oma tööeluga seoses muuta või parandada. Kui tunned, et oled sattunud seisakusse, siis tasuks nüüd uudishimulikult ringi vaadata. Sinu ees on avanemas nii mõnigi võimalus, mille olemasolu end sulle peagi ilmutab.

Suhete osas on praegu aeg, kus võid tunda kõhkusi või soovi midagi muuta. Tahad saada kiireid muutusi, kuid südameasjade osas ei tohiks kiirustada, vaid asjadele tuleb anda aega, et areneda loomulikus tempos. Ära tee rutakaid otsuseid, vaid anna endale ja oma partnerile aega, et järele mõelda, mille suunas peaksite liikuma. Praegu on hea aeg selleks, et tegeleda minevikust pärit valupunktide lahendamisega, mis segavad sind olemast tõeliselt õnnelik. Kuigi see kõik ei pruugi olla lihtne ega üleöö lahendatav, on see siiski samm rahulikuma ja õnnelikuma südame suunas.

Nädala energiaid esindavad poodu ja sauade kolm. Tunned, et oled surutud mingitesse raamidesse, mis sulle tegelikult ei sobi või oled oma elus punktis, kust sooviksid eemalduda. Samas sa ei tea, mis oleks siis see õige lahendus või sulle sobiv tee, mis teeks õnnelikuks ja tooks rahulolu. Võid ka tunda, et mõni asi, mille osas oled vaeva näinud või mida oma ellu soovinud, ei saabunud nii nagu sa seda tahtsid ja ette kujutasid. Selleks, et saada selgust ja tuua oma hinge rahu, peaksid sa pisut hoogu maha võtma ja proovi vaadata suuremat pilti. Hea oleks ka leida mõni uus vaatenurk või kuulata mõne sõbra nõuandeid, mis võivad avada sulle mõne uue nüansi. Praegune olukord sinu elus on aga väga vajalik, sest see aitab sul saada ülevaate, mida sa siis tegelikult soovid ning teha korrektuure, et unistustele lähemale liikuda. Sa oled ise oma otsustega oma elu kujundaja. Ära süüdista teisi ega ümbritsevaid olusid, vaid võta oma elu juhtimine oma kätesse.

Nädala kaart on mõõkade kaks. Sa oled oma kõrvad ja silmad sulgenud, sest ei taha midagi olulist endale teadvustada. See, et surud alla mingid teemad või lihtsalt ignoreerid nende olemasolu, ei tee neid kahjuks olematuks. Kui tahad tõsiselt vanade probleemide juurest edasi liikuda, siis esimese asjana pead endale reaalset olukorda tunnistama.

Nädalat iseloomustab müntide üheksa. Oled saavutanud teatud positsiooni, milles tunned end hästi. Oled piisavalt kindlustatud, samas piisavalt sõltumatu. Sinu turvalisusesoov hoiab sind eemale sellest, et oleksid mänguline ja vaataksid, mis toimub väljaspool mugavustsooni. Sa ei pea loobuma kõigest sellest, mida hindad, kuid fakt on see, et edasi arenemiseks tuleb astuda samm tundmatusse.

Nädala energiad võtab kokku sauade neli. Sel nädalal on sul aega ja võimalust nautida head seltskonda, põnevaid üritusi ja mõnusaid koosviibimisi. Kõik see tõstab su meeleolu ja paneb end tundma kindlamalt ja rahulolevamalt. Sind lähiminevikus vaevanud stress hakkab tasapisi lahtuma ja seega suudad elu hoopis mõnusamalt võtta.

Nädala kaart on sauade kümme. Nüüd pead aga endale armu andma, ning tunnistama, et sa vajad puhkust. Sulle on vaja vaimset ja füüsilist rahu, et saaksid end välja lülitada, enda elu üle järele mõelda ning leida taas turvalise jalgealuse ja stabiilsuse. Sa tahad alati olla kõiges parim, kuid isegi parimad peavad vahepeal lõõgastuma ja juhtme seinast välja tõmbama.

Nädala võtab kokku karikate rüütel. Nüüd saab sinu jaoks rõhk olema rohkem emotsioonidel ja tunnetel. Tavalisest suuremas fookuses on suhted kaaslastega ja peresidemed. Kui vaadata vaimse poole pealt, siis puutud kokku inimeste ja olukordadega, kellega oled seotud läbi ühise karma. Kui su teele satuvad erakordsed ja huvitavad „kokkusattumused“, siis ära jäta neid tähelepanuta. Need on sinu õppetunnid.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Nädala võtab kokku müntide kuus. Sind on ees ootamas suurepärane nädal. Sinu majanduslik olukord peaks paranema või vähemalt saabuvad nüüd märgid, mis annavad sulle aimu, et asjad on liikumas sulle soovitud suunas. Sa ei ole oma muredega üksi ja see on kõige olulisem. Sinu ümber on toetavad inimesed ja head sõbrad, kes aitavad sind alati raskustest välja.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab müntide kuningas. Praegu on hea aeg selleks, et langetada töö- ja rahaasju puudutavaid otsuseid. Sa lähtud oma tegemistes eelkõige jätkusuutlikkusest ja turvatundest ning praegu tagab just see sulle ka parimad tulemused. Sind võib majandusküsimustes nõustada ka mõni kogenud inimene, kelle asjalikke soovitusi tasub kuulata.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaart on erak. Tegeled nüüd tavalisest rohkem oma sisemaailma ja hinge teemadega. Juurdled eksistentsialistlike teemade üle ning proovid leida oma tõde. Võid olla enesessetõmbunud ning tunned, kuidas suhtlemine ja rahvarohked üritused sind väsitavad. Eelistad pigem olla oma pere seltsis või päris üksi iseenda mõtetega.

Neitsi (24. august - 23. september)

Käimasolevat nädalat iseloomustab päike. Sinu ees on avali võimalused, mis õige tegutsemise korral lasevad sul saavutada väga edukaid tulemusi elu erinevates valdkondades. Hoia siht silme ees ja võta end kokku, et panustada täiel rinnal sellesse, mis on sinu jaoks oluline - olgu selleks, töö, eraelu või hoopis õpingud.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku surm. Sa puutud kokku oludega, mis sunnivad sind olema tugev ning võtma oma saatuse kontrollimine senisest veelgi enam enda kätte. Kui sinu elus on tahke, millega sa ei ole rahul, siis asu neid just praegu ümber kujundama. Sa pead mõistma, et kui sa ise oma elu ei muuda, siis muudab elu sind. On aeg arenguks ja edasiliikumiseks.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab sauade äss. Sinu teega ristub võimalus, mis nõuab sinult piisavalt julgust ja pealehakkamist, et see enda heaks tööle panna. Sul on palju tahtejõudu ja soovi korral suudad saavutada mida iganes. Ainus, mille pead endas taas leidma on motivatsioon. Kui oled millestki inspireeritud, siis ei suuda ükski jõud sind takistada.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaart on karikate kuningas. Pühendud nüüd rohkem teemadele, mis mõjutavad su hinge ja südant. Hindad oma lähedasi ja pereliikmeid ning näitad neile seda julgesti välja. Soovid, et koos veedetud aeg oleks kvaliteetne ja pakuks meenutamisrõõmu ka tulevikus. Naudid kunsti, kirjandust ja häid filme.

Ilusat uut nädalat!

