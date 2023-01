Meelerahuharjutus kogu perele: Veekogu ääres

Kui su silmad olid kinni, siis nüüd ava need. Vaata enda ümber. Mida sa näed? Puid, kivisid, teed, pilvi ... Nüüd proovi liikudes joonistada ümbritsevat, kasuta selleks tervet keha. Ja tea, et see on sinu pilt, mida sa joonistad. Sa võid kohapeal olla, liikuda, joosta, hüpata, istuda, pikali heita. Liigu nii, nagu sina tahad. Väljenda end vabalt ja julgelt.