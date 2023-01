Sinu unenäod ja alateadvus on tugevalt seotud

Unenägusid on igasuguseid. Freud nimetas seda tüüpi unesid soovi täitumiseks. See on samskara, mis on meeles moodustunud ärkvel olles ja mis vabastab energiat, luues mõtteid, mida unes vaatad. Need unenägusid moodustavad mõtted ei erine kuigivõrd ärkvel olles tekkinud automaatsetest mõtetest. Kahtlemata on need värvikamad, eriti pildiliselt. Seda seetõttu, et kui magad, saab meel täielikult mõtete loomisele keskenduda. Teda ei häiri siis meeleorganite poolt vastu võetu ega mõtete ja emotsioonide paljud muud erinevad kihid. Lisaks ei lükka sa siis tahtlikult mõtteid eemale. Sellepärast on meel pärast su uinumist palju loomingulisem. Ta on võimeline looma terve keerulise 3D ja Technicolor maailma. Enamus inimesi sellist asja ärkvel olles ei suuda, ehkki selge on, et meie mõistus saaks sellega hakkama küll.

Kui lõpetad ebamugavate kogemuste allasurumise, siis mõistad, et polegi mingit iseseisvat alateadvust. Teadlik meel ja alateadlik meel on tegelikult üks ja seesama, ja ainus põhjus, miks näeme erinevust, on see, et ise kunstlikult sellise eralduse lõime. Et seda mõista, kujutle, et vaatad ringi rahvast täis toas ja ütled: „Mulle meeldivad toa paremas pooles olevad inimesed; mul on nendega mõnus olla. Vasakus toapooles olevad inimesed tekitavad aga ebamugavustunnet.“ Olles sellist asja kuulutanud, kujuta nüüd ette, et sa ei vaata enam kunagi toa vasakule poolele, kuna see põhjustab sulle ebamugavust. Tegid just seda, et jaotasid toa kaheks: meeldivaks pooleks ja ebameeldivaks pooleks, millega üldse tegemist teha ei kavatse. Teine osa on alles, aga sinu jaoks mitte. Täpselt sama tegid, luues endale alateadvust. Need asjad su meeles või teadvuses, mida sa näha ei taha, ongi alateadvus.