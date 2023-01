Kõik inimesed on piisavad

Tavaliselt on sellised inimesed ka omaenda sisemaailma ja luukeredega palju tööd teinud ning aitavad klienti mitte ainult raamatust loetud teadmiste, vaid ka oma kogemuse ja tunnetuse abil. Selliseid terapeute on vähe, aga neid on ja just nemad on kõige edukamad, sest nad saavutavad püsivaid tulemusi. Kui nad aitavad kliendil mõne traumaatilise minevikukogemuse ära lahendada ja vabastada emotsioonid, mida inimene on endaga mitukümmend aastat kaasas kandnud, kaob süütunne minutipealt. Rännakuteraapia on selleks suurepärane vahend. Soovitan kahel käel rännakuterapeudina Gerly Seppa, kelle tegemisi saad jälgida Facebooki lehel „Rännakuterapeut ja enesearengu mentor Gerly Sepp“.

Väga sageli määratakse endaga puntras olevale inimesele esimese asjana antidepressandid, uurimata, miks ja kuidas inimene sellisesse seisu jõudis või mis selle kõige taga on. Mina leian, et tablette on vaja üksnes siis, kui inimesel on juba enesetapumõtted peas ja ta ei ole enam igapäevategemistes adekvaatne.

Ma ei saa öelda, et ma ise olen piisavustunde sada protsenti üles leidnud. Ka mina tahan olla märgatud ja tunnustatud, ka mina soovin, et öeldaks mu töö kohta häid sõnu. Ma ei tea, kas lõplikku rahulolu igas hetkes üldse on, aga ma töötan selle nimel, et ma ei kardaks ebapiisavustunnet, vaid tean, et ma olen piisav ja alati hoitud.