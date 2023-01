Loomus: Me ei saa rääkida rohepöördest ja samas ignoreerida taimetoitu

7. Soovitame Kestliku toidusüsteemi kategoorias ära mainida ühe efektiivseima viisi kliima ja keskkonna hoidmiseks - taimetoidu. Leiame, et kui Eesti soovib teha efektiivset rohepööret, on vaja vähendada intensiivse loomakasvatuse osakaalu. Intensiivne loomakasvatus on inimeste toitmiseks ebaefektiivne ka seetõttu, et kasutab väga palju põllumaad intensiivse taimekasvatuse jaoks, et loomadele toitu kasvatada. Et kasutada vähem põllumaad, tuleks vähendada loomse toidu tootmist.