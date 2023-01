Alkeemia lugemisnurk | Südame avanemine ja sulgumine

Pane tähele, et seni me pole teise inimese rolli selles armastuse kogemises üldse arvestanud. Seda seetõttu, et tegelikult juhtub armastust tundma hakates see, et su süda avaneb ja väljutab kauni energiavoo. Peaksid ütlema: „Ma armastan armastust“, aga ütled hoopis: „Ma armastan sind“. See on esimene vihje teise inimese rollist sinu armastuse kogemuses. Seni, kuni teise ligiolek aitab su südamel avaneda, tunned ta vastu armastust. Kui ta ligiolek enam ei aita su südant avada, siis hakkad mujal ringi vaatama. Seetõttu inimsuhted ongi nii keerukad. Projitseerime armastuse allika endast väljapoole, mõistmata, et see on alati meie sees.

Armastusevoog on seotud sinu ja su südamega. Sel pole kellegi teisega midagi pistmist. See on su südant läbiv energiavoog, mida koged enda sees. Kahtlemata võivad mõned inimesed või olukorrad su südant avanema või sulguma panna. Ent avanemine ja sulgumine ise on su südamepõhine tegevus, seda ei tee teine inimene. Kui oleme selle aruteluga ühele poole saanud, hakkad mõistma, miks see nii on. Praegu aga vaatame, mis juhtub, kui me ei saa aru, et armastus on täiesti sisemine kogemus ning et me projitseerime seda kogemust kellelegi teisele.

Hetkest, kui projitseerime armastuse allika endast väljapoole, muutub kõik isiklikuks. Muutume omamishimuliseks, mis on asjade loomulik käik. Tahame tunda armastust ja oleme selle kogemuse projitseerinud teisele inimesele. Et armastustunnet kinni hoida, peame teisest inimesest kinni hoidma. Sellest tärkavad väga inimlikud armukadeduse, vajamise ja sõltuvuse teemad. Tundsime armastusevoogu, ent kui kallim tegi midagi ebameeldivat, siis tunneme suletust ja valu. Südamest lihtsalt tõuseb erinevaid tundeid.