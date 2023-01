Mis peitub solvumise taga ja miks inimesed solvuvad?

1. Avatud manipulatsioon. Inimene on harjunud väikese lapse kombel teistes süütunnet tekitades saama alati kõik, mida tahab. Kuidas teistes süütunnet tekitada? Loomulikult solvumise ja nutuga ning solvajaga suhtlemisest keeldudes. Lapsena see meetod ju vanemate puhul toimis. Milleks nüüd teisiti käituda!

2. Varjatud manipulatsioon. Inimene ei oska andestada ega teadvusta endale oma käitumist. Mida kauem ta ei andesta, seda suuremaks teise inimese süütunne kasvab. Lähedane inimene, abikaasa, laps või sõber on valmis kõik tegema, et andeks saada.

3. Ebaadekvaatne enesehinnang . Sellisel inimesel on teiste suhtes kõrged nõudmised. Kõik „peavad“ talle midagi, aga tema teistele mitte. Ta on veendunud, et tal on alati õigus ja kõik peab olema nii, nagu tema arvab.

5. Põhjendamatud ootused. Inimene loob oma peas stsenaariumi, kuidas asjad tema arvates peaksid käima. Tal on ettekujutus, kuidas teised tema suhtes käituma peaksid, ja ta ootab, et kujutluspildist saaks reaalsus. Tegelikult seda aga ei juhtu, sest igaühel on oma etendus ja oma stsenaarium. See, kes eeldas, on solvunud ja pettunud.