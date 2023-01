Vananemise neli nägu | Kas sul on gluteeninägu, piimanägu, veininägu või suhkrunägu?

Inimene on ainuke liik, kes joob teise loomaliigi piima, ja ainuke liik, kes meelega joob piima pärast lapsepõlve. Seetõttu pole üllatav, et meil on raske piima seedida ja sellel võivad olla kehale ebasoodsad mõjud. Piimatoodetes on kaks peamist ainet, millele inimesed reageerivad – suhkrud ja valgud. Laktoositalumatus on reaktsioon peamisele piimasuhkrule ja see on üks tavalisemaid toidutalumatusi maailmas.

Gluteen on valk, mis sisaldub nisus ja teistes teraviljades, odras ja rukkis. Kaer ei sisalda ise gluteeni, vaid sarnast valku aveniini, millele mõned inimesed võivad olla samuti tundlikud. Gluteen on suhteliselt uus lisand toidus (me hakkasime seda sööma umbes 10 000 aastat tagasi, aga inimesed on elanud maailmas 2,5 miljonit aastat). See ei pruugiks olla probleem, kui oleksime andnud oma kehale aega sellega harjuda, aga kuna me sööme peaaegu igal toidukorral süsivesikuid ja kuna gluteen on väga sobiv paksendaja ja maitsete alus töödeldud toidus, oleme väga ruttu jõudnud olukorda, kus gluteeni võivad sisaldada kõik toidukorrad – kui mitte kõik suutäied –, seega tundub, et meie organism ei tule selle suhteliselt uue toiduga nii kiiresti toime.

Paljud patsiendid küsivad, kuidas nad saavad kaltsiumi, kui väldivad piimatooteid. Meile on räägitud, et saame kaltsiumi oma luude tervise heaks ainult lehmapiimast, aga see on täitsa valejutt. Kaltsiumi sisaldab rohkem kui 20 taimset toitu. Sa pead lihtsalt kindlustama, et su söögisedelis leidub mitmesuguseid alternatiivseid allikaid. Siin on mõned toidud:

• Kala. Pehmete luudega kalad nagu anšoovis, sardiin ja heeringas.

• Köögiviljad. Brokoli, kapsas, lehtkapsas, rukola ja vesikress.

• Kaunviljad. Kikerhernes, aeduba, läätsed, maapähklid ja tempeh.

• Teraviljad. Amarant, pruun riis, kinoa ja teff.

• Pähklid ja seemned. Mandlid, parapähklid, seesamiseemned, päevalilleseemned ja tahiini (seesamiseemnepasta).

• Puuviljad. Viigimarjad, rabarber ja kaltsiumiga rikastatud mahlad.

Veininägu

• Tugevad kortsud või vistrikud kulmude vahel

• Rippuvad silmalaud

• Tugevad kortsud silmade all

• Vedelikupuuduses nahk peente kortsudega põskedel

• Nähtavalt suurenenud poorid

• Punakas nahatoon

• Sügavad nasolabiaalsed kortsud

Ma nimetan neid sümptomeid veininäoks, sest vein on kõige tavalisem alkohoolne jook, mida mu patsiendid tarbivad, aga samu sümptomeid võib põhjustada mis tahes alkohol. See ilmneb mitmel põhjusel – kõigepealt alkohol kuivatab nahka ning see toob kortsud alati rohkem nähtavale. Alkoholis on palju suhkrut ja nahk hakkab rippuma – sageli kõigepealt õhem nahk silmade all. Tumedus silmade ümber on märk sellest, et neerud on üle koormatud, mis võib olla tingitud alkoholi lõhustamise vaevalisest protsessist. Vistrikud või kortsud silmade vahel märgivad su maksameridiaani ülekoormust, mis tavaliselt ilmneb siis, kui jood rohkem, kui on sulle kasulik.