Mis imeloom on naftarebane?

Alustame kõige lõbuskurvemast - naftarebasest. Sellist looma muidugi ei ole olemas, kuid sellist viidet kohtasime Loomuse kommentaariumis. Näeme tihti valearusaama justkui oleks ainuke alternatiiv karusnahale nafta. Ent lai moemaailm on tegelikult väga kirju ning sisaldab lugematul arvul materjale, millest riideid teha. Igaüks on ilmselt tuttav näiteks lina ja puuvillaga, üpris levinud on bambus ja kanep. Aasta 2021 sügisel korraldas Loomus julmusevaba moeshow , mille raames tutvustasime erinevaid taimset päritolu materjale. Materjale on palju, näiteks tehakse vegannahka seentest, ananassilehtedest, viinamarjamassist ning kunstsiidi toodetakse pärmi kääritamise teel.

Teine levinud väärarusaam ütleb, et karusnahk on keskkonnasõbralik. Ei ole, kohe kindlasti mitte! Üle maailma rikuvad karusloomafarmid pidevalt keskkonnaeeskirju , nt 2015. aastal kontrolliti Leedus Šiauliai piirkonnas 31 kohalikku karusloomafarmi ja leiti, et kõik neist rikkusid jäätmekäitluseeskirju ja põhjustasid tõsist ökoloogilist kahju. Süstemaatilisi keskkonnaeeskirjade rikkkumisi naaritsakasvanduses on raporteeritud alates 2013. aastast ka Hispaanias . Need rikkumised on kaasa toonud jäätmefarmide äravoolust tuleneva pinnase ja veeteede reostuse. Lisaks on karusloomafarmidest põgenenud loomad põhjustanud kohaliku elurikkuse vähenemist, nt farmist põgenenud Ameerika naaritsad on välja suretanud kohaliku Euroopa naaritsa. Ent rääkides keskkonnasõbralikust tarbimisest tuleb ka rõhutada, et üleüldine probleem on igasugune liigne tarbimine.

Tihti leiavad inimesed, et karusloomafarmides tuleks hoopis loomade pidamise tingimusi parandada. Me ei ole ka selle väitega nõus. Karusloomafarmid on juba eos ebaeetilised ja julmad. Küll aga on mitmetes riikides mindud seda teed pidi, et karusloomafarmides tehakse tingimused niivõrd rangeks, et karusloomafarmid kaovad ära ja tööstus sureb välja. Taktika teine, ent tulemus ja eesmärk ikka samad - karusloomafarmide kaotamine. Näiteks Saksamaal võeti 2017. aastal vastu seadus, mis nõudis alates 2022. aastast karmimaid tingimusi, sh suuremad puurid ja ujumiskohad naaritsatele. See viis viimaste naaritsafarmide sulgemiseni, sest tootmine ei olnud enam kasumlik.