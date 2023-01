Lihtsad nipid, kuidas suurendada rahu ja armastuse tunnet, vähendada ärevust, negatiivseid tundeid ja depressiooni vanemas eas

Söö iga päev kindlatel kellaaegadel ja ära jäta toidukordi vahele. Hommikusöök olgu vahemikus 8–9, lõuna 12–13 ja õhtu 17–18. Jälgi, et toit oleks toitev ja portsud mõõdukad.

Valmista endale igal hommikul lihtne paarist-kolmest komponendist (näiteks teravili pudruna, köögivili ja/või läätsed) värske toit hooajalisest kohalikust mahetoorainest ja ära toitumise osas üle mõtle. Hommikul esimese asjana anna tühjale kõhule kaks tassi sooja vett. Kui kaks tassi tundub palju, siis alusta ühe tassiga.

Õhtul söö kindlasti sooja toitu ja hea oleks soe toit ka lõunasöögiks, sest seda on lihtsam seedida. Hommikusöögiks on parim soe puder, õhtusöögiks ahjuköögiviljad, aga võid süüa ka kõigil päeva söögikordadel sama toitu. Oluline on enamasti süüa värsket, st samal päeval valmistatud toitu. Erandiks on supid, mida võid süüa paar päeva.

Jälgi, et su kõht käiks igapäevaselt läbi. Ideaalne on, kui väljutad eelmise päeva portsu enne hommikusööki ja väljutusprodukt on küpse banaani kuju ja konsistentsiga. Selleks võib natuke aega minna, et organismi selliselt töötama treenida.

Et vananemine on kuivamise ja elumahlade kuhtumise protsess, siis on nii seespidine kui välispidine võidmine omal kohal. Seespidiseks võidmiseks sobib hästi ka meil saada olev triphala pulber või aaloemahl, mida võetakse sisse hommikul tühja kõhu peale. Mõlemad reguleerivad soolestiku tööd ja mõjuvad hästi meelele.