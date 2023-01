Kaheksa põhjust, miks sul pole piisavalt energiat

1. Sa magad liiga vähe

See näib esmapilgul väga ilmne ja loogiline, kuid tegelikult on asi sügavam. Sel ajal kui sina magad, on su keha usinasti ametis asjadega, milleks ärkvel olles mahti pole. Põhiliselt räägime kasvuhormoonist, mille tööks on hoida lihased tervena ja luud tugevad. Kasvuhormoon mõjutab näiteks seda, kuidas su keha rasva talletab (eriti kõhupiirkonda) ning aitab tasakaalustada hea ja halva kolesterooli taset. Kui aju ei saa piisavalt kasvuhormooni, siis võivad tekkida väsimuse ja depressiooni märgid. 7-8 tundi korralikku und aitab kehakaalu ja peavalude vastu ning tõstab märgatavalt su energiataset.

2. Sa sööd liiga palju rämpstoitu

Suhkrurikkad toidud tunduvad hea lahendusena, kui on kiiresti energiat vaja. Tegelikult toimib see pigem vastupidiselt. Uuringud näitavad, et kiirtoit aeglustab su ainevahetust.

3. Sa jood liiga vähe vett

Enamik inimesi ei saa aru, et nende väsimus tuleneb veepuudusest. Võib olla on su kehale vaja energia saamiseks just klaasitäit vett, aga mitte järjekordset magusat ampsu. Päevas peaks jooma piisavalt vett, et suus ei tekiks kordagi kuivamistunnet. See on märk vedelikupuudusest. Pane tähele, et ma ei räägi otseselt kogustest, siin pead oma keha kuulama.

4. Sa peaksid rohkem liikuma

Sa ei pea nüüd toolist püsti hüppama ja maratoni jooksma minema. Alusta kasvõi kõndimisest ning su energiatase tõuseb märgatavalt. Kui sa hakkad liikuma, vabanevad nitrooksiidid, mis võimaldab verel soontes vabalt voolata. Tänu selelle jõuab su keharakkudesse rohkem toitaineid. Nii nagu sina kuulad oma keha, nii kuulab sinu keha ka sind. Kui sa ütled, et kavatsed kogu öö veeta telekat vaadates, siis vähendab keha energiatootmist. Kui aga teatad, et lähed hoogsale hommikusele jalutuskäigule, siis keha reageerib sellele ning annab energiat, mida vajad.

5. Sul on B-vitamiini puudus