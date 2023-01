Nõuanded endaga tegelemiseks alanud aasta valguses

Selle aasta iseloomustamiseks sobivad sõnad – selguse loomine ja avatus uutele võimalustele. Alanud aasta toob kaasa muudatusi peaaegu iga inimese elus ja lõppkokkuvõttes on need vajalikud arvestades iga inimese kõrgemat plaani siin kehastuses. Aga iga muudatus liigutab inimest kuhugi edasi - mingi tulemuse suunas. Selleks, et jõuda parima võimaliku tulemuseni läbi muudatuste, on vaja sisemiselt teada, mida me taotleme ja soovime lõpptulemusena kogeda. Seda lõpptulemust saab nimetada kõrgemaks visiooniks enda sees. Need inimesed, kelle sees on selge teadmine, kuhu nad tahavad jõuda (iga teemaga seoses) – saavutavad peaaegu alati oma eesmärgid.