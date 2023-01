Tänulikkust praktiseerides muudad oma suhted paremaks

Iidsed vaimsed traditsioonid õpetavad meile, et kui oleme teistele kogu südamest tänulikud, rikastab see meie elu viisil, mida me ettegi ei suuda kujutada. Sama kinnitab ka teadus, sest uuringud näitavad, et tänuliku suhtumisega inimestel on teistega lähedasemad suhted ning nad on ka tugevamalt seotud oma pereliikmete, sõprade ja laiema kogukonnaga. Uuringud näitavad ka seda, et tänulikkust praktiseerivad inimesed on oma praeguse elu ja tuleviku suhtes optimistlikumad ning positiivsemalt meelestatud.