Kolm viisi murede vähendamiseks

Kui aga mõtleme mõne nädala või kuu möödudes neile hädadele, mille pärast me toona nii mures olime, selgub tihti, et see probleem, mille tõttu me öösiti magada ei saanud või mis muutis meie rõõmu ärevuseks, ei saanudki kunagi teoks või kujutas endast eeldatust palju vähem muret.

Mitte ühtegi probleemi pole lahendatud muretsemise teel. Kui me kasutaksime oma energiat – mida muretsemine muide kõvasti kulutab – rahutuse vaigistamiseks ja konstruktiivsete lahenduste leidmiseks, mitte ei juurdleks mure enda üle, saaksime võitu oma hirmudest ja ärevusest ning muutuksime tervemaks ja rõõmsamaks.

See ei ole mingi murranguline idee. Filosoofid ja prohvetid on aegade jooksul väljendanud sedasama mõtet mitmel eri moel. Dale Carnegie on kõnealust probleemi süvitsi käsitlenud oma raamatus „How to Stop Worrying and Start Living“. Vaid üksnes mõned soovitused tema raamatust võivad aidata meil panna perspektiivi hirmud, mille pärast me muretseme.

Lihtne on öelda kellelegi, et ta ei muretseks; aga ka päriselt muretsemise lõpetamine on hoopis teine teema. Järgnevalt on kirjeldatud paari võtet, mis võivad sealjuures abiks olla:

1. Kui sa seisad silmitsi muret tekitava probleemiga, siis ära mõtle sellele lakkamatult. Astu probleemile otsustavalt vastu ja vali kindel tegevusplaan. Enamiku murede põhjuseks ongi otsustusvõimetus.

Kui oled mingi otsuse teinud, siis jää sellele kindlaks. Otsus ei pruugi alati olla õige, aga mis tahes positiivne tegevus on tavaliselt parem kui üldse mitte tegutseda. Ära arva, et sa mitte kunagi otsustamisega ei eksi.

2. Otsusta, kus lõpeb mõtlemine ja kus algab muretsemine. Pea meeles, et muretsemine pole sama, mis mõtlemine. Selgelt mõtlemine on konstruktiivne, aga muretsemine on hävitav.

3. Kui sul on võimalik kohe midagi ette võtta, et lahendada mõnda tülikat probleemi, siis tee seda. Peaksime astuma iga võimaliku sammu oma probleemist ülesaamiseks, et muretsemise lõpetada.