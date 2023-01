NÄDALA TAROSKOOP 9.- 15.1 | Ära ole tuulelipp, vaid juhi oma elu

Nädala võtab kokku mõõkade seitse. Sind kimbutavad vastakad tunded. Kipud kohati järgima käitumismustreid, mis sind sugugi ei teeni, vaid pikas plaanis hoopiski sinu arengut takistavad. Võta endale aega, et mõelda oma tegutsemise, tunnete ja väljaütlemiste tagamaade üle. Nii saab sulle selgemaks, kust sinu emotsioonid pärit on ning saad tegeleda sellega, et end kummitavast minevikust vabaneda.

Tööalaselt peaksid nüüd end kokku võtma, keskenduma sellele, mis on tõeliselt oluline ja jälgima, millised on sinu suhted töökaaslastega. Sinu lähikonnas võib olla keegi, kes ei suhtu sinu tegemistesse kõige positiivsemalt. Katsu vältida igasuguseid konflikte ja püüa leida kompromiss ka keerukaimas olukorras. Nii suudad sel nädalal saavutada paremaid tulemusi, kui isegi oleksid arvanud.

Romantilistes suhetes on praegu hea aeg selleks, et taas leida iseennast. Anna endale omaette aega. Kui oled endaga heades suhetes, kui tunned end hästi, siis suudad ka suhtes olla see partner, kes sa ideaalis võiksid olla. Ära klammerdu ega oota, et keegi teine sind õnnelikuks teeks või sinu unistusi täidaks. Leia õnn enda sees ja jaga seda oma lähedastega. Kui oled vallaline, siis tasub uute tutvuste puhul anda endale aega inimest enne tundma õppida, kui liiga lähedase suhte lood.

Nädala energiaid esindavad saatan ja karikate kümme. Võid tunda end pisut lõksus olevana või usud liigselt, et välised tegurid määravad sinu elu ning sinul jääb üle ainult laveerida elu keerdkäikudes ja kuidagi elus püsida. Peaksid endale meenutama, et ükskõik, mis väljaspool sind toimub, selle üle, kuidas see sind mõjutab, saad sina otsutada. Sa kas oled tuulelipp või võtad ette tulevaid olukordi kui õppetunde, mis aitavad sul kasvada. Just praegu saad sa väga palju selle osas ära teha, milline saab sinu elu hiljem olema. Võta enda heaolu eest vastutus.

Nädala võtab kokku müntide kaheksa. Nüüd nõutakse sinult pühendumist. Mis iganes see on, mida sa teed, sul tuleb hingega asja juures olla. Pööra tähelepanu ka detailidele ja loe ridade vahelt, nii saad hoopis rohkem teadmisi ja informatsiooni. Õpi olema hetkes ja keskenduma. See laseb sul nautida seda, mida teed või siis hoopiski avab su silmad ja ehk märkad, et mõni asi on sinu elus selline, millest võiksid hoopiski vabaneda.

Nädala kaart on mõõkade üheksa. Sinu heaolu ja meelerahu häirib miski. Ära lase sel üle pea kasvada, vaid katsu vaadata lähemalt, mis on sinu vastakate tunnete põhjustajaks. Pea alati meeles, et sa ei saa küll kontrollida elu kulgu või teiste inimeste tegusid, kuid sul on alati võimalik valida, kuidas neile reageerid. Vaata üle oma suhtumine ja proovi leida alati kõiges midagi positiivset.

Nädalat iseloomustab narr. Ära lase mööda võimalust liituda elu poolt pakutud seiklustega. Ole julge ning löö kaasa ettevõtmistes ja projektides, mis tunduvad võibolla esmapilgul pöörased, kuid hiljem saad nentida, et ette võetu oli vägagi väärt, et selles osaleda ja enda jaoks uusi kogemusi ammutada.

Nädala energiad võtab kokku kuu. Sinu sisetunne töötab nüüd täistuuridel ning tänu sellele oled tundlikum ja intuitiivsem kui tavaliselt. See laseb sul ühel poolt eksimatult ära tunda õiged valikud, kuid teisalt toob ka sinu alateadvuse varjatud hirmud päevakorda. Kui suudad end tasakaalus hoida ja ära tunda, mis on õige emotsioon ja mis pelgalt sinu hirm soovimatu ees, siis suudad avada enda jaoks ukse uue ja parema eluetapi juurde.

Nädala kaart on karikate kolm. Sel nädalal on sinu elus puhumas väga positiivsed tuuled. Saad tunda rõõmu kellegi või millegagi taaskohtumisest, mis lõpetab sinus tekkinud igatsuse ja isegi pisikese melanhoolia. Samuti on sul nüüd põhjust tähistada mõnda toredat sündmust. Kohtud sõpradega, veedad toredasti aega ning tunned elust mõnu.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab sauade viis. Nüüd saabuvad sinu ellu muutlikud ajad. Sa pead mingis asjas iseenda jaoks selgusele jõudma või siis pead ümbritsevatega mõne selgitava „lahingu“ maha pidama. Kohati võib sulle tunduda, et saatus oleks justkui sinu vastu, kuid õnneks ei ole see tõsi. Kõik laabub täpselt nii nagu sinu jaoks parem on.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaart on sauade kuninganna. Tegeled praegu aktiivselt oma elus ümberkorralduste tegemisega. Suunad oma energia töösse ja kodu materiaalsema poole eest hoolitsemisse. Oled optimistlik ja keskendud positiivsele, mis sinu elus on. Kõik see muudab praeguse aja sinu jaoks rõõmsaks, tegusaks ja suurepäraseid tulemusi toovaks.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab mõõkade kuninganna. Nüüd juhindud eelkõige oma sisemisest tarkusest. Sul on kiire taip, rikkalikult häid ideid ja tahe omandada uusi kogemusi. Selline pakett on eelduseks, et viia ellu suuri asju. Kasuta praegust aega, et oma salajasemaid unistusi realiseerida.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku karikate kaks. Sinu elus on nüüd esiplaanil tunnete, armastuse ja headusega seotud teemad. Sulle võib osaks saada mõni armastusväärne kohtumine toreda inimesega, mis tekitab sinus rõõmu ja õnnetunnet. Kuid kõige tõenäolisem on, et praegune periood toob sinu ellu kellegi, kes paneb sinu kõhus liblikad lendlema. Kõik suhted peaksid sujuma hästi ning ka minevikust pärit probleemide või ebakõlade lahenemine on tõenäoline.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab müntide paaž. Nüüd avaneb sinu jaoks põnev võimalus, mis laseb sul oma plaane hakata ellu viima. Eelkõige on tegu töö- ja rahaasjadega seonduvaga. Võid selle käigus õppida juurde kasulikke nippe ja tehnikaid, millele toetudes saad ka tulevikus edukalt toimetada.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaart on sauade kuningas. Sind ootab ees toimekas nädal, kus mitmed eesmärgid vajavad saavutamist ning teemad tähelepanu. Suudad end suurepäraselt kokku võtta ja oma energiat sihipäraselt kasutada. Sa tead, mida sa tahad ja tead ka seda, kuidas seda saavutada. Praegu peaks kõik, mida ette võtad, laabuma edukalt ja sinule soodsas suunas.

Ilusat uut nädalat!

