Need on kolm sodiaagimärki, kes on jaanuaris kõige õnnelikumad!

Kuu alguses on Veenus Kaljukitse märgis, mis muudab unistuste täitumise lihtsaks. Kuna ka Päike on Kaljukitses, siis muudab see inimesed edasipüüdlikuks ja eesmärkidele suunatuks. Kui on mõni unistus, siis selle nimel ollakse nõus vaeva nägema ja end korralikult kokku võtma. Ollakse entusiastlikud aga kohati kipub unistades fookus kaduma. Seda tuleks aga jälgida, sest teel oma eesmärkide juurde tuleb ette ka takistusi ja ahvatlusi, mis võivad eksitada.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Sa alustad uut aastat suure hoo ja entusiasmiga. Laiskuse ja motivatsioonipuuduse päevad on läbi saanud, nagu ka aasta 2022 valud ja kurvastused. Sel aastal lubad sa endal esile kerkida ja olla enesekindlalt sina ise. Suudad lahti rebida köidikutest, mis sind varasemalt on tagasi hoidnud. Tunned soovi olla parim kõiges, mida teed ning see muudab sind tegusaks ja annab sulle igapäevast jõudu ja inspiratsiooni. Sinu jaoks on saabunud aeg tõusta ja särada.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Sa ei pruugi olla alati just kõige optimistlikum inimene, kuid jaanuaris mõistad, et kõik see, mis sind mugavustsoonist välja tõmbab, tähelepanu köidab või esialgu lausa ärritab, on lihtsalt üks elu õppetund, millega kokku puutudes arened ja kasvad. Sa küll pelgad ebaõnnestumist, kuid sa ei anna alla. Sinu elus on keegi inimene, kes võtab endale palju sinu aega ja tähelepanu, kuid sa ei heitu sellest. Pigem annab tema aitamine ja toetamine sulle hea tunde ja tekitab südamesse soojuse. Sa ei aja taga kuulsust ja rikkust, vaid tunnedki end kõige paremini, kui sinu süda on rahulik.

Ambur (23. november - 21. detsember)