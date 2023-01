Eckhart Tolle: Patoloogiline ego

Ent ego kütkes olev inimene ei näe kannatustes kannatusi, vaid ainsat sobilikku reaktsiooni olukorrale. Oma pimeduses ei ole ego suuteline mõistma, milliseid kannatusi ta endale ja teistele põhjustab. Õnnetu-olemine on ego tekitatud mõtte- ja tundehaigus, mis on võtnud epideemia mõõtmed. See on meie planeedi keskkonnasaaste sisemine vaste. Negatiivseid seisundeid (viha, ärevus, vihkamine, vimm, rahulolematus, kadedus, kiivus jne) ei peeta mitte negatiivseks, vaid täiesti õigustatuks. Lisaks tajutakse neid ekslikult mitte enda, vaid kellegi teise või koguni mõne välise teguri tekitatutena. „Sina vastutad minu valu eest.“ See on see, millele ego vihjab.

Ego ei suuda vahet teha olukorral, oma tõlgendustel sellest olukorrast ning reaktsioonidel sellele. Võid öelda: „Kui kohutav päev“, mõistmata, et külm, tuul ja vihm (või mõni muu tingimus, millele reageerid) pole kohutavad. Need on, nagu on. Kohutav on sinu reaktsioon, sinu sisemine vastuseis neile, ning sellest vastuseisust tekkiv tunne. Shakespeare’i sõnadega öeldes: „…, sest miski ei ole iseenesest hea ega halb, üksnes mõtlemine teeb ta selleks.“ Lisaks tajub ego kannatusi ja negatiivsust sageli naudinguna, sest tugevdab end teatud piirini nende varal.

Viha ja vimm tugevdavad ego näiteks üüratult, suurendades eraldatusetunnet, rõhutades teiste „teiseksolemist“ ja luues näiliselt kõigutamatu, kaljukindla „õigeolemise“ mõttelise positsiooni. Kui saaksid jälgida, millised füsioloogilised muutused toimuvad sellises negatiivses seisundis olles sinu kehas, kui halvasti see mõjub südame tööle, seede- ja immuunsüsteemile ning loendamatutele muudele keha funktsioonidele, saaks kuhjaga selgeks, et niisugused seisundid on tõepoolest patoloogilised, et need on kannatuse, mitte naudingu vormid.