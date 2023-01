Kui mees ütleb, et ta muudab end, kuidas aru saada, et ta mõtleb seda tõsiselt?

Kui sinu jaoks on oluline isiklik areng, kuid sinu partner seda oluliseks ei pea, on väga ebatõenäoline, et ta kunagi muutuda võiks. Kartuses sind kaotada võib ta alguses oma käitumist muuta, kuid pikaajaline muutus eeldab See, kas ta suudab välja mõelda konkreetsed viisid, kuidas sind õnnelikuks teha, on palju vähem tähtis kui see, et ta pingutab selle nimel. Kuna te olete meeskond, siis saad sa teda suunata. Oluline on see, kas ta tahab sind õnnelikuks teha. Sa saad teda suunata – seda suhtes olemine tähendabki –, aga sa ei saa temas seda soovi tekitada.sihikindlust ja pühendumist ning tema usku arengu olulisusesse sõltumata suhte staatusest. Kui sinu mehel pole huvi iseenda hüvanguks kasvada, pole tal mingit huvi saada sinu jaoks paremaks meheks.

Teine aspekt, meeskonnatöö, on sama oluline. See on väärtus, mis tekitab temas soovi jagada sinuga oma maailma selleks, et teie suhe muutuks paremaks ja õnnelikumaks. Meeskonnatöö on ka see, kui ta usub, et teie kaks suudate üheskoos kõikidest raskustest või suhteprobleemidest üle saada.

Jällegi, kui sa tahad teada, kas need asjad on mehele olulised, jälgi tema tegusid. Kui sa ütled talle, mis teeks sind õnnelikumaks, kas ta võtab sind kuulda ja püüab seda ellu viia? Või hakkab ta end kaitsma ja eirab sinu vajadusi? Kui sul on probleem, kas ta otsib võimalusi sinu aitamiseks või tõmbub eemale?

Väike hoiatus: ühine arusaam arengust ja meeskonnatööst aitab edukat suhet luua kõige paremini siis, kui teie ülejäänud väärtushinnangud ja arusaamad kokku langevad. Kui sa kohtad meest, kelle väärtushinnangud sinu omadest kardinaalselt erinevad, ei suuda sa ka parema tahtmise juures temast endale meelepärast meest voolida.

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Matthew Hussey, Stephen Hussey raamatust „Leia õige suhe. Kuidas leida ja hoida mehe armastust“.