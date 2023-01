Piiride kehtestamine suhtes: kuidas väljendada oma vajadusi ja ootusi?

Asju on raske välja öelda, eriti kui sa usud, et

Sa eeldad, et teised teavad, kuidas sinuga suhelda.

Sa eeldad, et teised rahuldavad su vajadusi, ilma et sa neile midagi ütlema peaks.

Sa eeldad, et teised automaatselt teavad, mis su ootused on. Selle asemel tasub eeldada, et teised teavad vaid seda, mida sa neile väljendad, teevad ainult seda, mida sa palud, ega oska su mõtteid lugeda.