Aasta 2023 number on 7, inimese kroontšakra number

Kõik arusaamad, uskumused, arvamused, tunded ja toimimine on selles „kroonis“ koos. Nagu kuningad kannavad krooni näitamaks, kes nad on, on iga inimese peas „kroon“ näitamaks sedasama - kes ta on. See seitsmes on ka inimkonna koodteadvusväli koosnedes iga inimese „kroonist“ ja moodustab nii kollektiivse „krooni“, mis ühtlasi on ka planeedi „aju“. Iga inimene on justkui rakk planeedi „ajus“. Planeedi „aju“ töötab just nii hästi või halvasti kui iga rakk selles.

Ka sõna „corona“ tähendab ladina keeles krooni. Kroonhaigus on inimese iseendaks ja tervikuks mitteolemise tulem, see kui me kanname vale krooni või siis üldse mitte, oleme oma „krooni“ ja vastutuse toppinud teiste pähe - sina kanna mütsi, siis ma ei külmeta, stiilis.

Kroontšakrale ja numbrile 7-le vastab meie päikesesüsteemis planeet Saturn. Sõna „Saturn“ tuleb roomlastelt. Sama vaste kreeklastel on Kronos (kroon ja kronoloogia, et kõik mis ajas toimunud, on kirja pandud.) Saturn - see on lihtsus, konkreetsus, realistlikkus ja ausus. Saturn õpetab meile sügavalt ja põhjalikult tasakaalu jõudmist ning meid enda ja oma elu eest vastutust võtma. Peame leidma oma keskme, oma arvamuse ja oma sisemise toetuspunkti.

Saturn on kui „pidur“, et me võtaksime aja maha ja süveneksime. Enne edasi liikuda ei saa, kui koolitükid selged. Ehk enne töö ja pärast lõbu.

Number 7-le vastav värv on lilla, kroontšakra värv. Lilla värv (lilla teadvuskiir) siin planeedil on mäletamatult kaua olnud väänatud, muundatud ja tagurpidi keeratud (informatsion, mida lilla kannab) sellisel kombel, et seda on olnud keeruline kasutada kuni viimaste aastateni, kus planeedi energiastruktuur on läbinud ja läbib suuri korrastusi nii, et lilla on taas tõusmas oma tegelikku olemusse ja aitab korrastada igaühe „krooni“ ja ühisteadvusvälja.