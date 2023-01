ALKEEMIA TAROSKOOP JAANUARIKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise valdkonnas?

Küllus. Tööalaselt pead olema valmis reisimiseks või siis osalemiseks koosolekutel või projektides. Praegu on võimatu rahulikult ühe koha peal istuda ja vaikselt nokitseda. Asjad on liikumises, pidevalt soovib keegi sinu tähelepanu või vajab sinu oskusi. Raha osas peaksid olema tähelepanelik. Igasuguseid investeeringuid, mis on seotud suure riski ja raha kaotamise võimalusega, ei tasuks ette võtta, sest praegu kipuvad sellised ettevõtmised väga kergelt ebaõnnestuma.

Armastus. Ees ootavad kerged lõbustused ja vaheldus, mis toob armuellu uudsust ja elevust. Suudad enda jaoks selgeks mõelda teemad, mis on sind minevikust aeg–ajalt kummitamas käinud ja liigud edasi puhtalt lehelt. Kui oled vallaline ja alles otsid seda õiget, siis nüüd alanud suhtest ei tasuks oodata liiga palju. Neis on kirge ja tuliseid tundeid, kuid sinu uus kallim ei ole kahjuks enda sidumiseks valmis.

Tervis. Kui oled toitunud hästi, piisavalt liikunud, lubanud endale puhkust ja stressivaba aega, peaks enesetunne olema suurepärane. Kui tunned, et tervis ei ole hea, siis vaata, kuidas sa oled oma keha ja vaimu eest hoolt kandnud. Ära jäta enda vajadusi viimasele kohale, vaid hoia oma „karikad“ täis, et saaksid end tunda hästi ja õnnelikuna.

Küllus. Tööalaselt pead olema valmis selleks, et sinu oskused pannakse proovile. Ole tähelepanelik ja keskendunud ning anna endast parim. Mida enam suudad teha koostööd ümbritsevate inimestega ja toimida meeskonna täisväärtusliku liikmena, seda ladusamalt laabuvad ette võetud projektid. Kui sul on olnud rahalisi probleeme, siis just nüüd suudad sa neid tasapisi lahendama hakata.

Armastus. Nüüd on aeg pöörata suurt tähelepanu oma keha ja hinge vajadustele. Luba endale tundeid ja naudinguid, mis panevad sind tundma, et elad tõeliselt ja täiega ning koged kõike, mida elul sulle pakkuda on. Naised peaksid tegelema sellega, et tugevdada ja suurendada endas naiselikkust ning mehed omakorda mehelikkust. Kõik see, mis sind rõõmustab, pakub sulle rahuolu ja õnnetunnet, on lausa kohustuslik. Nüüd on aeg nautida armurõõme nii hinges kui kehas.

Tervis. Sel kuul tasub vältida riskantseid ning keha ja vaimu proovile panevaid ettevõtmisi, liiga äärmuslikke dieete ja suure hooga sportimisega alustamist, kuna on oht vigastuste tekkeks. Märka oma keha vajadusi, ole teadlik sellest, millised on su piirid ning anna endale nii koormust, puhkust kui toitu mõõdukalt.

Küllus. Tööalaselt puutud kokku inimestega, kelle kavatsused on hämarad ning kes soovivad sind oma eesmärkide saavutamiseks ära kasutada. Ära lase end ilusast jutust petta, vaid ole tähelepanelik ja usalda oma sisetunnet. Kui su süda annab märku, et asi ei ole õige, siis võta teda kuulda.

Armastus. Armuelu pakub kindlustunnet ja stabiilsust. Kui see on just see, mida soovid ja millest unistad, siis on kõik hästi. Neile, kes soovivad seiklusi või midagi, mis raputaks rutiinist lahti ja tooks erutavaid elamusi, toob see kuu paraku pettumust. Praegu tasuks investeerida iseendaga tegelemisse ning oma soovide ja ootuste väljaselgitamisse. See loob tulevikuks pinnase, kust saad edasi liikuda oma südamesoovide täitmise suunas.

Tervis. Sel kuul on oluline enda vastu mitte liiga karm ja nõudlik olla. Leia tasakaal, kuidas panna elu erinevaid valdkondi toimima nii, et tervis ega heaolu ei kannataks. Säti ennast julgelt esiplaanile ja võta enda eest hoolitsemiseks teadlikult aega. Ainult sina isiklikult vastutad selle eest, kuidas endale iga päev armastust ja hoolt pakud.

Tervis. Kipud tervise pärast üleliia muretsema. Negatiivsed mõtted aga ei tule kunagi kasuks, vaid halvendavad olukorda. Kui sul on mõni mure seoses tervisega, siis pöördu spetsialisti poole, kes sind aidata saab. See, et lihtsalt kodus negatiivseid stsenaariume välja mõtled, ei ole lahendus.

Sõnn (21. aprill – 21. mai)

Armastus. Kui oled suhtes, siis nüüd on aeg ausalt oma ootustest ja vajadustest partneriga rääkida. Kui jätad pidevalt häirivate teemadega tegelemata ning loodad, et need iseenesest laabuvad, siis eksid. Need kasvavad aina suuremaks ja ka sinu rahulolematus kasvab. Kui oled vallaline, siis nüüd võiksid ette võtta midagi sellist, mida tavaliselt ei tee, või käia kohtades, kus tavaliselt ei käi, sest just tavapäratus ümbruses ja väljaspool mugavustsooni kohtud oma potentsiaalse kallimaga.

Küllus. Nüüd pead olema aktiivne, üles näitama initsiatiivi ning keskenduma oma tugevate külgede arendamisele. See laseb sul saavutada silmapaistvaid tulemusi ja ühtlasi avab uued uksed, mis sind soovi korral ametialaselt edasi viivad. Rahaasjades peaksid avanema võimalused, kuidas oma olukorda parandada, võlgu vähendada või soovi korral lisaraha teenida.

Tervis. Nüüd pead oma tunnetega tegelema. Mõtle, mis emotsioone sa inimeste või olukordade suhtes tunned. Kas kannad endas viha, häbi, solvumist või mõnda muud negatiivset tunnet, mis pikas plaanis su heaolu lõhuvad ja tervist kahjustavad. Õpi teadlikult oma meelega tegelema ja praktiseeri meelerahu toovaid tehnikaid.

Kaksikud (22. mai – 21. juuni)

Armastus. Sa oled valmis selleks, et su ellu saabuks armastus või siis liiguks olemasolev suhe stabiilsemale ja lähedasemale tasandile. Kahjuks võtab kõige selle saabumine rohkem aega, kui soovid. See muudab sind kärsituks ja sunnib omalt poolt samme astuma, mis aga samuti ei too loodetud positiivseid emotsioone. Kõige mõistlikum on lihtsalt olla kannatlik ja uskuda, et iga asi saabub omal ajal.