Põline kuumaagia: millal lõigata juukseid, teha suuremaid oste ning luua endale õnne ja edu?

Maa- ja kuurahvas sai kuu mõjude kohta teavet pilku taevasse tõstes. Noore kuusirbi taevasse ilmumisest algas uus kuu, sellele eelnes kaduaeg, mil kuud taevas polnud. Miks aga seinakalender ja „päris“ kuu ühte jalga ei käi? Lõtk tuleb sisse sellest, et kalendrikuu pikkuseks on 30-31 päeva, ent sünoodiline kuu 29 päeva. Seetõttu on taevakuu kohaselt aastas 13 kuud.

Aega hakatakse arvestama kuusirbi taevasse ilmumisest. Noore kuu tunned ära selle järgi, et ta on nagu P tähe paunake või tagurpidi C täht, avaus vaatab vasakule. Taevasse ilmub imeõhuke noore kuu triibuke kuni 48 h peale kuu loomist. See hetk kui sinu pilk tabab öötaevas esimest korda noore kuu sirbi, on saatuslik, ennustades tuleva kuu kulgu - seda, mida kuu sind parajasti tegemas leiab, saad sel kuul rohkesti teha. Peaasi, et miskit käes on, sest siis toob kuu kinke, tühja kätega olija ei saa miskit. Kui noorkuud esmakordselt nähes hoiad käes kerget eset, ei too see kuu raskusi kaasa.