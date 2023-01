Tuntud ehtekunstnik Tanel Veenre ütleb „ei“ karusnahale

Värske raporti „Cruelty is Out of Fashion“ põhjal kasvatatakse ja tapetakse maailmas, peamiselt Euroopa Liidus ja Hiinas, karusnahatööstuses igal aastal ligikaudu 100 miljonit metslooma. Valdav enamus neist kasvab karusloomafarmides. Kuna karusloomafarmides on esikohal kasum, st kõige olulisem on karusnaha kvaliteet, siis on karusloomakasvatus vastuolus isegi kõige elementaarsema loomade heaolu kontseptsiooniga.

Lisaks vangistusele ja julmadele hukkamisviisidele esineb farmides veel hulgaliselt problemaatilisi praktikaid. Mõned karusloomafarmid on kasumi suurendamise eesmärgil aretanud metsikud rebased selliseks, et nende kehal oleks võimalikult palju karusnahka. Karusloomafarmides on dokumenteeritud polaarrebaseid, kel on niivõrd kõverdunud jalad, et nad on peaaegu kõndimisvõimetud. Kõverdunud jalad on tingitud märkimisväärsest lisaraskusest, mida nad on sunnitud kandma, kuna neil on palju rohkem nahka, kui neil loomulikul oleks.