Jaanuarikuu astroloogilised liikumised ja mõjud 2023

Jaanuar julgustab teid taas mõtisklema selle üle, kuhu te olete jõudnud ja ergutab koostama plaani, mida soovite järgmistel aastatel kogeda, ellu tuua ja korda saata. Kuigi aasta algab aeglase tempoga, võib tegelikult olla päris nauditav rohkem Yin-energiat tunnetada ja vooluga kaasa minna, selle asemel, et kohe edasi tormata. Universum ütleb, et see mida olete viimastel aastatel üles ehitanud vajab põhjalikku ülevaatamist ja enne uute tuultega kaasa minemist peate vaatama üle mineviku lahtised otsad, olukorrad ja suhted. Jaanuari energia soosib seda ning aitab anda võimalusi leida väljundeid ning vaadata üle ka oma pikaajalised eesmärgid ja ambitsioonid. Õnneks on planeedid palju paremas meeleolus kui viimastel kuudel, mis peaks andma teile võimaluse ka elu nautida. Võtke see aeglasem energia omaks ja katsuge mitte selle vastu võidelda. 2023 aasta tõotab tulla üsna meeldejääv ja soosivam aasta kui hiljutised, nii et teil on piisavalt aega, et kohalolu nautida ja eelseisvatel kuudel oma elu üles ehitada. Aga praegu naerata, emba neid keda armastad ja ole tänulik selle eest, mis sul on.

Täiskuu Vähi tähemärgis saabub 6. jaanuaril. Vähki esindab krabi. Müüt räägib, et väike Vähkkrabi kaitses oma mereloomadest sõpru vapras lahingus. Kuigi ta kaotas selle käigus oma elu, jäi tema mälestus tähtedesse, meenutades tema vaprust, lojaalsust ja valmisolekut kaitsta neid, keda ta armastas. See täiskuu on sügavalt nostalgiline aeg, kus mõtiskleme kõigele eelneval aastal toimunule. Meie tunded muutuvad tugevamaks – mitte ainult seetõttu, et on täiskuu, vaid ka seetõttu, et Vähk valitseb meie sügavat emotsionaalset stabiilsust ja turvalisust. See on ka aeg, mil tuleb silmitsi seista meie juurtega ja võib-olla tunneme, et vajame rohkem oma pere lähedust. Me võime tunda vajadust olla kodus või veeta rahulikku aega koos nendega, keda armastame.