Eraldi- ja koosolemine suhtes. Kuidas leida tasakaal?

Mis juhtub, kui suhtes ei ole küllalt palju „meid“? See võib viia emotsionaalse abielulahutuseni. Kui kaks inimest ei jaga abielus oma tundeid ega kogemusi, võivad nad jääda isolatsiooni ja üksindusse ning ühel päeval tunda, et nende abielu on ainult tühi kest. Kui eraldiolemise tarve saab valdavaks, võib üks partner (või mõlemad) leida, et ei vaja teist enam. Aga see on kõike muud kui tõeline iseseisvus. Säärases suhtes võib olla küll vähe võitlust, aga kindlasti on seal ka vähe lähedust.

Mis juhtub, kui suhtes ei ole küllalt „mina“? Sel juhul toome ohvriks oma selge ja sõltumatu identiteedi ja oma vastutustunde ning kontrolli oma elu üle. Kui koosolemise tarve saab valdavaks, kulub palju energiat sellele, et olla teise inimese jaoks ning sundida toda teist mõtlema ja käituma senisest erinevalt. Selle asemel et võtta vastutus iseenda eest, kaldume hoolitsema teise inimese emotsionaalse heaolu eest ning pidama teist vastutavaks oma heaolu eest. Kui säärane isikliku vastutuse ümberpööramise protsess on juba käiku lükatud, võivad partnerid muutuda ülitundlikuks sellele, mida teine ütleb või teeb, ning tagajärg võib olla võitlus ja teineteise süüdistamine.

Ülemäärase ühtesulamise teine tagajärg võib olla pseudoharmooniline „meie“, kus on küll vähe avalikke tülisid, sest allaheitlik abikaasa lepib sellega, et tema mees on domineeriv pool, aga kus üks või mõlemad pooled võivad käituda nõnda, nagu oleks neil ühine aju ja vereringe. Tung ühte sulada võib olla kõikehaarav, aga selle äärmuslik vorm (täielik kokkusulamine) võib panna meid vägagi haavatavasse olukorda.

Kui kaks inimest kokku sulavad, siis võib nende eraldamine olla niisama ränk nagu psühholoogiline või füüsiline surm. Kui meile tähtis suhe lõpeb, võib juhtuda, et meile ei jää midagi - isegi mitte meie oma „mina“.