Elu Tenerifel: Kommunaalteenused Kurrunurruvutisaarel

Naaber: „Minul ka ei olnud. Ma juba käisin seal ja lülitasin elektri sisse. Siin on asjad teistpidi – punane on „sisse“ ja roheline on „välja“. Proua, see on Hispaania. Kõik ei ole alati nii, nagu vaja.“

Möödub mõni aeg. Surve kraanist jääb tundidega aina nõrgemaks, kuni ühel hetkel on hambapesu jaoks vajalikku kogust vaja tilgutada õige mitu minutit. Omaniku poole pöördudes selgub, et tegemist on rikkega veesüsteemis, mida haldab kusagil mäe otsas üks keeruline marokolane ja et mõnda aega on nüüd torud kuival. Maigutan uudise peale suud nagu kala, kes samuti kuivale jäänud. Õnneks on ka selles loos oma „aga“. Katusel on veetünn, millest on võimalik lasta vett allapoole nõrguma ja sõna „nõrguma“ ei ole siin liialdus. Mõneks ajaks kujuneb peapesust umbes pooletunnine protsess ja isegi pärast seda on tunne, et kui juuksed peaks vihma saama, algab paari meetri raadiuses tõeline vahupidu. Vesi tuleb siiski õige pea tagasi ja vahuralli jääb ära. Kõigest mõne kuu möödudes meenub omanikule, et tegelikult on majas ka korralik tagavarapaak, mille saab veega täita ja pumba ümberlülitamisel voolab vesi kraanist soovi korral nagu Niagara juga. Parem hilja kui mitte kunagi.