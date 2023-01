Inimeste keskendumisvõime langeb kiirenevas tempos

Kui keegi küsib soola, on ilmselt toit mage. Küsib juua, on janu jne. Viimasel ajal võib märgata, et küsitakse vanaaegse, nuppudega telefonide järele ja populaarsust koguvad nn teadvelolekut puudutavad soovid. Sellest võib järeldada midagi sassis pea või mõistuse kohta.

Raamatupoed on täitumas raamatutega mitmesuguste vaimu, pead või hinge puhastada lubavate sõnumitega. Kardetavalt pole neis kirjas lahendusi. Vastasel juhul piisaks ju ühest heast raamatust. Jätkuv müügitrall on pigem sümptom lahendamatust hädast ning tundemärk tööealises elanikkonnas levivatest keskendumisraskustest ja tähelepanu nappusest.

Mõned süüdistavad juhtunus teisi, enamasti tehnikaseadmeid. Teised heidavad hädalistele endile ette vähest tahtejõudu ja suutmatust neid tehnilisi vahendeid endast eemal hoida. Võimalik, et tõde asub kuskil nende kahe vahel. Kindlamalt saab väita, et probleem on olemas.

Paarikümne aasta jooksul eri vanustes, ametites ja WC-ukse valikutes inimestega tehtud tähelepanu puudutavatest uuringutest ilmneb, et tüüpiline 2004. aastal kontoris toimetav täiskasvanu keskendus ühele tegevusele keskmiselt 3,5 minutit. Seejärel vaatas ta mujale ja tegi hetkeks midagi muud. Näiteks kontrollis ta e-kirju, vaatas telefoni, suhtles kolleegiga jne.

Kaheksa aastat hiljem oli ühele ülesandele keskendumine lühenenud 74 sekundile. Mida aeg edasi, seda sagedamini ümberlülitusi tehti. Viimastel, vahetult enne pandeemiat kogutud andmete kohaselt oli vastav näitaja juba alla minuti.

Tõrjudes nüüd vägisi kiusatust vahepeal midagi muud teha, toob antud nähtusega seotud tähelepanekutele keskendumine esile küsimuse, kas inimesed on juhtuvaga rahul. Kas nad peavad seda halvaks, märkavad ja protesteerivad? Mis töö tegemine see õigupoolest on, kui ei suudeta minutitki tegevusele keskenduda? Koolipõlvest välja kasvanud peaks mäletama nii õpetajate kui ka lapsevanemate samasisulisi etteheiteid, kui jäid keset koolitööd natukenegi pikemaks aknast välja vaatama või pliiatsiga mängima.