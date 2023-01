NÄDALA TAROSKOOP 2.- 8.1 | Leia üles oma motivatsioon ja ole paindlik!

Nädala kaart on karikate rüütel. Nüüd saab sinu jaoks rõhk olema rohkem emotsioonidel ja tunnetel. Tavalisest suuremas fookuses on suhted kaaslastega ja peresidemed. Kui vaadata rohkem esoteerilise poole pealt, siis puutud kokku inimeste ja olukordadega, kellega oled seotud läbi ühise karma. Kui su teele satuvad erakordsed ja huvitavad „kokkusattumused“, siis ära jäta neid tähelepanuta. Need on sinu õppetunnid.

Nädala võtab kokku mõõkade kümme. Nüüd saab üks eluetapp sinu jaoks ümber. See toob kaasa esialgu peataolekut ja segadust, kuid kui asjad pisut paika loksuvad, siis mõistad, et see muutus oli sulle väga vajalik. Sa oled omandanud vajaliku kogemuse ja saanud ühe olulise õppetunniga maha, seega oled valmis, et võtta vastu uusi väljakutseid.

Nädala energiaid esindavad keiser ja mõõkade rüütel. Nüüd tasub pühadelainelt vaikselt maha tulla ja hakata tegema plaane lähitulevikuks. Lähtu oma otsuste langetamisel reaalsest olukorrast, mitte kõikuvatest tunnetest. Võid tunda esialgu veidi raskust või motivatsioonipuudust, kuid see on ajutine. Kui hoiad oma sihid silme ees, siis näed, et asjad laabuvad tegelikult lõppkokkuvõttes üsna hästi.

Nädalat iseloomustab mõõdukus. Nüüd paneb elu sind olukorda, kus pead leidma tasakaalu ja harmoonia oma elu erinevate valdkondade vahel. Kui oled oma energiat panustanud ainud ühte kindlasse kohta ning jätnud kõik muu hooletusse või tahaplaanile, siis nüüd hakkavad kõik need teemad endast märku andma. Võta vajadusel aeg maha ja leia oma sisemine rahu. See on kõige algus. Sealt edasi saad juba oma elu rahuliku pilguga vaadata ja teha õigeid otsuseid tuleviku tarbeks.

Nädala võtab kokku sauade äss. Sinu teega ristub võimalus, mis nõuab sinult piisavalt julgust ja pealehakkamist, et see enda heaks tööle panna. Sul on palju tahtejõudu ja soovi korral suudad saavutada mida iganes. Ainus, mille pead endas taas leidma on motivatsioon. Kui oled millestki inspireeritud, siis ei suuda ükski jõud sind takistada.

Nädala kaart on mõõkade kuus. Oled nüüd leidnud endas sisemise jõu ning välised võimalused, et jätta selja taha oma aja ära elanud suhted võid ümbritsevad olud. Teed julgeid samme selleks, et edasi parema tuleviku suunas liikuda. Säilita optimism ja usk paremasse tulevikku, see aitab sul oma eesmärkidele keskenduda ja õigel rajal püsida.

Nädalat iseloomustab ülempreestrinna. Sind ootab ees põnev aeg, kus kasutad eelkõige oma tunnetust ja intuitsiooni, et teha õigeid valikuid. Õpid paremini tundma oma hinge sügavusi ja tunned tugevat tõmmet müstika ja vaimsete teemade vastu. Puutud kokku ka sarnaste huvidega inimesega, kellega saad mõtteid ja kogemusi vahetada. Kindlasti tasub ka tähele panna märke, mida universum sulle saadab.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaart on kaarik. Praegu viib sind edasi oskus iseennast piisavalt hästi motiveerida ning suur tahtejõud. Sa usud endasse ja oma võimetesse ning suudad vajaduse korral ka teisi uskuma panna, et suudad saavutada kõike, mida ette võtad. Ära ainult hakka uskuma, et oled kõikvõimas, piisav kogus enesekriitikat ja teiste nõuannete kuulamist tulevad kasuks ka sinu puhul.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab müntide kuninganna. Sind ootab ees rahulik periood, kus elu liigub stabiilses tempos ja üsna ettearvatavas rütmis. Hea aeg on elu materiaalse poolega tegelemiseks ning püsiväärtuste loomiseks. Suhete osas on samuti ootamas rahuldustpakkuv aeg - nüüd on õhus energiad, mis toidavad sensuaalsust, viljakust ja meelelisi naudinguid.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku karikate kaheksa. Sinu elus saabub aeg, kus pead midagi maha jätma, mis sind enam ei teeni ning liikuma enda jaoks tundmatusse tulevikku. Sul on tegelikult olemas kõik, et võiksid olla õnnelik ja rahulolev, kuid ometi on hetkel asjad pisut tasakaalust väljas. Võta endale aega, et leida taas enesekindlus ja sisemine rahu ning tasakaal.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab mõõkade kaks. Pead nüüd hoolega järgi mõtlema, et kas sa ehk ei suru mingeid emotsioone alla või koguni eitad teatud tundeid. Kas tunned ehk sisemiselt, kuidas sinus on pinget, viha või kurbust, kuid väliselt käitud korrektselt ning nii nagu sinult oodatakse? Leia viis, kuidas olla enda vastu aus ning väljenda oma tundeid ka teistele. Kandes päevast päeva maski, ei lase sa oma tõeliselt minal välja paista.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaart on mõõkade viis. Nüüd tasub sul tegutseda tasa ja targu. Mõtle hoolikalt läbi kõik see, mida plaanid ette võtta, kellega end seod ja milliseid valikuid teed. Kui kiirustad, oled lohakas või lähed oma südamehäälega vastuollu, siis tekivad konfliktid nii sinu sees kui ka sinu ümber. Katsu vältida intriigide keskele sattumist, ole võimalikult aus ja tähelepanelik ka selle suhtes, et keegi ei üritaks sind petta.

Ilusat uut nädalat!

