Ärkamine on teadvuse nihe, mille jooksul mõtlemine ja teadvus lahutuvad

Kui oled ärkvel, siis tajud mõtlemisse eksimise asemel end teadlikkusena selle taga. Mõtlemine lakkab olemast enesekesksne sõltumatu tegevus, mis sinu üle võimust võtab ja su elu juhib. Teadlikkus võtab mõtlemiselt ohjad üle. Mõtlemine muutub sinu elus võimutsemise asemel teadlikkuse teenriks. Teadlikkus on teadlik side kõikehõlmava intellektiga. Seda nimetatakse ka Kohalolekuks: mõttevabaks teadvuseks.

Ärkamisprotsessi algus on armuand. Sa ei saa seda esile kutsuda, end selleks ette valmistada ega selleks plusspunkte koguda. Pole olemas süsteemset loogiliste sammude jada, mis selleni viiks – kuigi mõttemeelele sobiks see hästi. Sa ei pea esmalt ärkamise vääriliseks saama. Ärkamine võib (ent ei pruugi) saada enne osaks patusele kui pühakule. Seepärast siduski Jeesus end erinevate, mitte ainult väärikate inimestega. Sa ei saa ärkamise suhtes midagi ära teha. Kõik sinu tegemised tuleneksid egost, kes püüaks ärkamist või valgustumist oma kalleima aardena endaga liita, tehes end nii tähtsamaks ja suuremaks. Ärkamise asemel liidad oma mõttemeelega ärkamise mõiste või mõttelise kujutluse ärganud või valgustunud inimesest, püüdes siis selle vääriliselt elada. Püüd elada vastavalt enda või teiste kujutlusele sinust ei ole tõeline elu – see on veel üks ego mängitav mitteteadlik roll.

Niisiis, kui sa ei saa ärkamiseks midagi ette võtta, kui see on kas juba toimunud või veel mitte, kuidas saab see siis olla sinu elu esmane siht? Kas ei tähenda sihi omamine, et saad selle heaks midagi ära teha?

Vaid esimene ärkamine, esimene pilguheit mõttevabale teadvusele on ilma sinu panuseta armuand. Kui pead käesolevat kirjatükki mõistetamatuks või mõttetuks, pole seda sinuga veel juhtunud. Kui aga miski sinus kõlab sellele vastu, kui tunned selles mingil moel ära tõe, tähendab see, et ärkamisprotsess on alanud. Kui nii, pole seda võimalik tagasi pöörata, kuigi ego võib seda aeglustada.