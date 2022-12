Soovitused, mida uue aastal meeles hoida

Ükskõik, millised sündmused sind ümbritsevates olukordades ja suhetes aset leiavad, siis usalda, et sinuga jääb see, mis jääma peab ja sinu juurest lahkub see, mis minema on määratud. Raputa endast maha tung, surumine, allutamine ja kinni hoidmine. Selle asemel lihtsalt püsi enese usaldamises, elu lubamises ja teadlikus loomises. Kes päriselt loob ning teooria asemel elab praktikas, see enam ei muretse, vaid annab loa ja vabaduse elul ning olukordadel ennast ise õiglaselt tõestada.