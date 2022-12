Aastavahetuse energiad: On aeg mõelda oma tunnetest, soovidest ja plaanidest

Tänane päev võib tuua olulisi uuendusi, laupäev paneb meid liikuma ja pühapäeval, esimesel uue aasa päeval, paneb päev meid mõtlema oma tunnetest, soovidest ja plaanidest.

Sa võid tähistada või mitte uue aasta tulekut, kuid 1. jaanuar paneb sind mõtlema ja jälgima toimuvat, samas on võimalik, et ilmutavad end erinevad märgid. Oska märgata sõnumeid! Pühapäeva hommikuses vaikuses on hea mediteerida, palvetada, rääkida kõrgemate jõududega ja korrata enda soove.

Tänane päev paneb sind midagi lõpetama ja millegi üle rõõmustama, on hea ja edukas päev. Täna on ka hea töötada ja tegutseda, võid saada pisikese kingituse, mis on seotud uute teadmistega või informatsiooniga.

Kui soovid tööd teha, siis eelolevad päevad on rahuliku meeleoluga ja sobivad töö tegemiseks väga hästi. Kuid praegu veel ei tasu võtta vastu otsused. Ära kiirusta ega alusta uusi ettevõtmisi.

Suhted on harmoonilised, ole koos oma lähedaste inimestega. Suhete selgitamine ja küsimuste lahendamise võiksid ära jätta, jõuad sellega tegeleda hiljem.

Tervis on täna ja homme stiihiline, on võimalik, et tunned energia juurdevoolu aga pärast järsku tunned jõuetust. Pühapäeval on kergem ja rahulikum. Kuula ennast ja oma keha. Luba endale taastumist ja puhkamist.

Homme, 31. detsembril pole soovitav karjumine ega vilistamine, eriti õues ja tõesti isegi loodus on praegu ilutulestiku vastu, kuna looduse vaime vihastab inimeste loodud müra. Samas eelolevad päevad on hea olla tagasihoidlikum ja paastuda, see on ka perekonna aeg, ole oma lähedastega rahus ja vaikuses.

Nendel päevadel katsu olla teadvustatud, mõtle hoolikalt läbi enda tegevused ja soovid. Sellest, millisena sa sisened uude aasta sõltub ka see, kuidas sa järgmise aasta läbid. Parem on olla tänulik, võtta vastu ja uskuda, et järgmine aasta toob tervendamist ja rahu.

Imelist päeva, toredat aasta lõppu ja vägevat uue aasta algust, sära, valgust, rõõmu, head tuju, kodusoojust, küllust, armastust, edu, raha ja õnne!