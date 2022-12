Lähisuhte mustrid: Emotsionaalne jälitaja ja emotsionaalne põgeneja – väga vana tants

Emotsionaalsed jälitajad on need, kes vaigistavad oma ärevuse sel teel, et jagavad tundeid ja otsivad lähedast emotsionaalset kontakti. Emotsionaalsed põgenejad on need, kes vaigistavad oma ärevust intellektuaalse arutluse ja eemaletõmbumise abil. Emotsionaalne jälitaja on kõige sagedamini just naine ja emotsionaalne eemaletõmbuja just mees.