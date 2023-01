Jaanuarikuu energiad 2023

Aasta algus ja jaanuarikuu pidurdab inimkonda, nagu kaitseb meid äkiliste ja kiirete liigutuste eest. See pidurdamine lausa hoiatab meid, et kogu 2023. aasta jooksul inimesed peaksid olema rahulikud, vältides lärmi ja askeldust ning mitte otsima endale lisategevusi, et näidata enda hõivatust.

Ümbritsevas ruumis võid tunda nagu midagi suurt oleks toimumas. Kuid samas võid tunda sisemist rahuldust. See on mingi uue, ilusa ja harmoonilise protsessi algus. Paljud inimesed saavad seda tunda. Meie teadvus lülitab ennast ümber millelegi muule, mida veel pole võimalik kirjeldada, kuid see sisemiselt võib tunduda, kui midagi väga tähtsat.

Jaanuarikuus pole soovitav kiirustamine, askeldamine tekitab toimuvas takistusi. Pigem on võimalus võtta aeg maha. Hirm, pinge ja muud ebameeldivad emotsioonid ja tunded pole harmoonias Jaanuarikuu energiatega.

Üldiselt on parem keelduda ärevusest, hirmust ja kõigest, mis tekitab ebameeldivat seisundit 2023 a. jooksul. Lihtsalt ole, lihtsalt eksisteeri ja luba endale lõõgastuda. Võimalik, et tekib laiskus ning soov olla asjadest ja tegevustest eemal. Just siis kui lubad endal olla lõõgastatud, siis see seisund nagu avab ukse uuele. Võimalik, et sa avastad midagi uut ja huvitavat.

Luba rohkem aega endale, tunneta uusi 2023 a. energiaid ja olgu sinu jaanuarikuu väga loominguline. Mõtle, millised energiad on sind kõige rohkem innustanud aastal 2022.

Proovi jaanuarikuus olla vaba pingest. Proovi elada natuke teisiti. Luba, et sind keegi aitaks ja toetaks, usalda rohkem ennast ja maailma, ära ürita ise kõike teha. Kuis sa oskad abi vastu võtta, siis see ei tee sind nõrgaks ja abituks, see teeb sind tänulikuks.

Alexis Varnum